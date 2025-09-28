El Gobierno convocó al Consejo de Mayo para cumplir con una exigencia de EEUU

La cita será en Casa Rosada y estará encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Participarán representantes de todos los sectores.

Tras el viaje a Estado Unidos y la reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó nuevamente a una reunión del Consejo de Mayo. El encuentro entre los referentes de las diferentes provincias cercanas al Gobierno será este lunes en Casa Rosada y tendrá al jefe de Gabinete Guillermo Francos a la cabeza. Como primer objetivo, buscará revertir el mal presente en el Congreso y sumar gobernabilidad.

Asistirán referentes políticos, sindicales y empresariales que tienen como objetivo el avance de los 10 puntos que la mayoría de los gobernadores firmaron en el Pacto de Mayo.

Temas sensibles como una nueva discusión de la coparticipación y las reformas laboral y tributaria son algunos de los ítems de un largo documento que tuvo el consenso de varias provincias el año pasado.

Durante su encuentro con Trump en Estados Unidos, Milei confirmó que su par estadounidense avala este paquete de medidas y presiona para que se acerque a los gobernadores y aumente su presencia en el Congreso.

Mientras tanto, nombres como el de Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja), reclamaron discutir el alcance de la ayuda financiera de Estados Unidos que se negocia en estas horas.

Quiénes estarán en la reunión del Gobierno con el Consejo de Mayo

Estos son los presentes confirmados:

-Guillermo Francos, jefe de Gabinete

-Federico Sturzenegger; ministro de Desregulación

-Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

-Carolina Losada, senadora nacional

-Cristian Ritondo, diputado nacional

-Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA

-Martín Rappallini, el presidente de la Unión Industrial Argentina

Reunión del Consejo de Mayo camino a las elecciones de octubre

La estrategia oficial incluye tender puentes con la oposición, en particular con el PRO. La semana pasada, Guillermo Francos se mostró públicamente con Mauricio Macri durante la celebración del 95° aniversario de la unificación de Arabia Saudita en el Hotel Four Seasons. La foto, difundida por el propio jefe de Gabinete, fue leída como un gesto en busca de respaldo parlamentario en un momento clave.

“El PRO es un aliado que necesitamos para reforzar los apoyos y convencer a su electorado”, había dicho Francos en una entrevista radial semanas atrás. El encuentro con Macri, aunque informal, alimentó esa línea de acción.

Según recordó Ámbito Financiero, el Consejo de Mayo había tenido escasas reuniones y pocos resultados concretos desde su creación. Sin embargo, la nueva convocatoria aparece como una apuesta fuerte de la Casa Rosada para mostrar gobernabilidad y capacidad de articular consensos amplios.

Con la campaña electoral ya en marcha, Milei pretende llegar a las elecciones legislativas de octubre con un frente político más sólido y con reformas en proceso. La incógnita es si logrará superar las tensiones internas y externas para convertir las promesas en leyes efectivas.

Lo que está claro es que el lunes, en Balcarce 50, se pondrá a prueba la capacidad de Francos y del equipo presidencial para transformar respaldo externo en consensos locales. La reforma laboral y fiscal, piezas centrales de la estrategia libertaria, estarán sobre la mesa.