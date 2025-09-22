Retenciones cero: las primeras repercusiones

Sobre el anuncio del Gobierno de retenciones cero hasta después de las elecciones 2025 se expresaron ruralistas, candidatos y gobernadores

Sobre el anuncio del Gobierno de retenciones cero hasta después de las elecciones 2025 se expresaron ruralistas, candidatos y gobernadores

El Gobierno confirmó que vuelven las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre . Lo adelantó el vocero Manuel Adorni, este lunes. La idea es garantizar que el Gobierno cuente con una importante oferta de dólares que le permita calmar la volatilidad del dólar. La decisión alcanza a todos los cereales y oleaginosas.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período , hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", expresó Adorni en su cuenta de X.

Repercusiones del adelanto

Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria, aseguró que la decisión de quitar las retenciones al campo "no tiene que ver con una propuesta productiva" sino que es con el objetivo de "tratar de sostener el tipo de cambio". "Tiene un fin absolutamente electoralista", indicó en CNN radio.

"La medida anunciada por Milei de retenciones cero hasta el 31 de octubre es electoralista, pensada solo por las elecciones. Yo lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. La producción no se planifica de un día para otro: requiere años de trabajo, inversión y confianza. Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro. Las retenciones deben eliminarse para siempre, por convicción y no por necesidad. Esa es la política seria que reclaman nuestros productores y la que yo vengo defendiendo hace años", indicó el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti y candidato a diputado nacional por Provincias Unidas.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, goberandor de Santa Fe, expresó: Nosotros lo venimos reclamando desde el primer día de gestión. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Necesitamos políticas que de verdad beneficien a los productores y generen previsibilidad para que el sector pueda invertir. Las retenciones se deben eliminar por convicción y no por necesidad.

“En este contexto tomarán provecho los exportadores, que son dueños del grano en este momento del año. Qué bueno sería para los productores cosechar en marzo/abril con la certeza de retenciones cero. La eliminación debe ser permanente y por ley”, opinó el diputado nacional, Francisco Morchio (Encuentro Federal).

Por su parte, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a nivel nacional, José Colombatto, manifestó que "si vamos a retenciones cero, hoy sirve vender". Además el dirigente rural confirmó que existen aproximadamente "10 millones de toneladas de soja sin liquidar en el país", un volumen significativo que podría movilizarse con esta medida. "Se habla así de soja y de maíz no te lo sabría decir porque prácticamente para esta época ya no queda mucho", explicó.

Colombatto reconoció que el contexto de precios internacionales no es el óptimo: "El precio podría estar mejor. Sin duda, con el contexto de la guerra, los granos han bajado" y agregó que "el tema que hoy tiene Argentina es un poco de alto costo interno, te diría que el gasoil que el insumo principal viene teniendo un alza".

"Nosotros siempre nuestra bandera es tratar de llegar a algún día retención de cero", expresó Colombatto, quien confía en que si el país logra estabilizarse políticamente y dejar atrás los "cisnes negros" como la guerra, será posible alcanzar una eliminación permanente de las retenciones.

El dirigente rural destacó a R2820 el efecto multiplicador que genera la actividad agropecuaria en el interior del país: "Sabemos que el campo, enseguida sacándole el pie de la cabeza, va a responder con más grano, con más cultivo, con más cosecha".

Otro de los representantes del campo que dio a conocer su opinión fue el director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena: “Esta medida sorpresiva no beneficia a los pequeños y medianos productores, ni responde a las necesidades reales del sector. Es un anuncio recaudatorio y de corto plazo que solo favorece a los grandes exportadores, mientras los productores seguimos quedando al margen, como ya ocurrió con el “dólar agro” de Sergio Massa”.