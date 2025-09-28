Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

En la octava fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas, festejaron Estudiantes Negro, Talleres Rojo y Rowing Azul.

Por diferencia de gol, Estudiantes Negro es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Pasó una nueva jornada del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Este fin de semana se disputó la octava fecha de la Zona Campeonato, donde ganaron los equipos de arriba y la definición se pone en suspenso.

Como local el líder Estudiantes Negro se impuso por 4 a 2 sobre Tilcara; Rowing Azul derrotó en condición de visitante por 3 a 1 a Paracao Azul; mientras que Talleres Rojo aplastó al colista Capibá al golearlo por 7 a 1.

De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Estudiantes Negro (diferencia de gol de +21) y Talleres Rojo (+15) 18 unidades, Rowing Azul 17, Paracao 9, Tilcara 3 y Capibá 1 punto.

La próxima fecha chocarán los punteros, mientras que el Remero aguardará por un empate y ganar su compromiso para treparse a la punta del campeonato. Los partidos de la novena fecha serán: Talleres Rojo-Estudiantes Negro; Talleres; Rowing Azul-Tilcara y Capibá-Paracao Azul.

En la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas

En el segundo estamento del certamen, los resultados de la sexta fecha fueron: Unión Agrarios 0-Echagüe 5, LaPaz Hockey 0-Talleres Blanco 1, Rowing Blanco 0-Estudiantes Blanco 3 y Paracao Amarillo 0-Estudiantes Amarillo 1.

Las posiciones son Echagüe 15 unidades, Talleres Blanco 13, Estudiantes Amarillo 12, Estudiantes Blanco 11, Unión Agrarios 10, La Paz Hockey 4, Paracao Amarillo 1, Rowing Blanco 0.

La séptima fecha será: Paracao Amarillo-Rowing Blanco, La Paz-Estudiantes Blanco, Talleres Blanco-Cerrito y Estudiantes Amarillo-Echagüe.