El Gobierno eliminó 71 regulaciones al comercio para "simplificar las relaciones de consumo"

La Secretaría de Industria y Comercio consideró que la medida implica eliminar "las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno".

El Gobierno continúa avanzando con políticas de desregulación -como lo hace desde el comienzo de la gestión- y promulgó en el Boletín Oficial una resolución para derogar 71 normas sancionadas previamente que establecían controles y obligaciones en el sector comercial. Según explicó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el objetivo es eliminar obstáculos y "simplificar las relaciones de consumo".

A su vez, señaló que las normas fueron derogadas ya que "habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas".

El Gobierno consideró que esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio (dependiente de Economía) significa "dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno".

En particular, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión, 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

El primer grupo de regulaciones exigían información "sin ningún fin razonable", establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19, señaló el Gobierno.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que estas medidas se suman a las "más de 170 derogaciones" en la cartera desde el inicio de la gestión para "disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".

Las regulaciones eliminadas

Según consignó Ámbito Financiero, el Gobierno eliminó 27 normas de la Ley de Abastecimiento, 24 del extinto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y 20 ligadas a programas ya cerrados como Precios Justos o la Ley de Góndolas. Con la medida se quitan controles de precios, trámites sin utilidad y marcos legales en desuso, lo que (según Economía) reducirá la burocracia y dará mayor claridad al comercio interno.