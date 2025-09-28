Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

La competencia de motos convocó este domingo a pilotos de Paraná y la región. Se corrió en un entorno de primer nivel.

Paraná fue escenario este domingo de una verdadera fiesta del motociclismo con la realización de la segunda fecha puntuable del Enduro Triple Corona La Kava , competencia que convocó a pilotos de distintas localidades y categorías en un entorno que, a pesar del mal tiempo, ofreció un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del enduro.

La jornada tuvo lugar en el predio ubicado en Monseñor Abel Bazán y Bustos (Acceso Norte) , donde la organización debió reprogramar la actividad para concentrarla en un solo día debido a las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el equipo organizador trabajó intensamente para dejar el trazado en condiciones óptimas, garantizando seguridad y emoción en cada vuelta.

El evento inició con pruebas libres, continuó con las competencias principales y culminó con la ceremonia de premiación y entrega de podios. En total, se disputaron nueve categorías puntuables, además de pruebas participativas y de minienduro, con el objetivo de fomentar la actividad desde temprana edad y acercar a los más chicos a este apasionante deporte.

El predio estuvo preparado para recibir a una gran cantidad de espectadores, con servicios de estacionamiento, baños y una amplia oferta gastronómica gracias a la presencia de food trucks, lo que permitió a los asistentes disfrutar del evento con comodidad.

La organización del evento estuvo a cargo de La Kava, con el respaldo de la Municipalidad de Paraná, el área de Deportes de Entre Ríos y el cronometraje oficial de Racing Chrono. Esta combinación de esfuerzos consolida al Enduro Triple Corona como uno de los certámenes más atractivos de la región, tanto por su nivel competitivo como por su capacidad de convocatoria.