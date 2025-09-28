Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

La competencia de motos convocó este domingo a pilotos de Paraná y la región. Se corrió en un entorno de primer nivel.

28 de septiembre 2025 · 18:07hs
El enduro tuvo su fecha en Paraná.

El enduro tuvo su fecha en Paraná.

Paraná fue escenario este domingo de una verdadera fiesta del motociclismo con la realización de la segunda fecha puntuable del Enduro Triple Corona La Kava, competencia que convocó a pilotos de distintas localidades y categorías en un entorno que, a pesar del mal tiempo, ofreció un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del enduro.

La jornada tuvo lugar en el predio ubicado en Monseñor Abel Bazán y Bustos (Acceso Norte), donde la organización debió reprogramar la actividad para concentrarla en un solo día debido a las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el equipo organizador trabajó intensamente para dejar el trazado en condiciones óptimas, garantizando seguridad y emoción en cada vuelta.

Los chicos del CAE que participaron del Juan Cruz Mathé.

El legado de Juan Cruz Mathé sigue vivo en cada rincón del CAE

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

El evento inició con pruebas libres, continuó con las competencias principales y culminó con la ceremonia de premiación y entrega de podios. En total, se disputaron nueve categorías puntuables, además de pruebas participativas y de minienduro, con el objetivo de fomentar la actividad desde temprana edad y acercar a los más chicos a este apasionante deporte.

El predio estuvo preparado para recibir a una gran cantidad de espectadores, con servicios de estacionamiento, baños y una amplia oferta gastronómica gracias a la presencia de food trucks, lo que permitió a los asistentes disfrutar del evento con comodidad.

La organización del evento estuvo a cargo de La Kava, con el respaldo de la Municipalidad de Paraná, el área de Deportes de Entre Ríos y el cronometraje oficial de Racing Chrono. Esta combinación de esfuerzos consolida al Enduro Triple Corona como uno de los certámenes más atractivos de la región, tanto por su nivel competitivo como por su capacidad de convocatoria.

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

