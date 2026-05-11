Uno Entre Rios | El País | Macri

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Mauricio Macri hizo publicar un documento que agravó la distancia con el líder de La Libertad Avanza, en medio del recrudecimiento del caso Adorni.

11 de mayo 2026 · 07:42hs
Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Mauricio Macri tomó una decisión política reservada y de alto impacto que sorprendió incluso a dirigentes importantes del PRO: avanzó personalmente con la difusión del manifiesto crítico contra el gobierno de Javier Milei sin consultar previamente ni a gobernadores, ni a referentes parlamentarios, ni a la mesa ejecutiva del partido.

El movimiento, ejecutado en medio del tembladeral generado por el caso de Manuel Adorni, profundizó las diferencias entre el ex presidente y la Casa Rosada y volvió a exponer las tensiones internas alrededor de la relación con La Libertad Avanza.

Explotó un edificio en Santa Cruz y buscan víctimas entre los escombros: un bebé y dos adultos murieron

Explotó un edificio en Santa Cruz y buscan víctimas entre los escombros: un bebé y dos adultos murieron

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Milei Macri 1
Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

La reconstrucción de cómo se gestó el documento muestra el nivel de hermetismo con el que se manejó la iniciativa. “Es Mauricio 100%”, resumió ante Infobae una alta fuente del PRO. Y agregó: “No habló con Jorge Macri, ni con Rogelio Frigerio, ni con Cristian Ritondo, ni con Guillermo Montenegro. En la mesa ejecutiva no habló con nadie”.

El manifiesto “Próximo Paso” fue difundido el domingo por la tarde a través de las redes sociales oficiales del PRO y rápidamente generó interpretaciones políticas sobre un endurecimiento de Mauricio Macri frente al Gobierno. El texto incluyó cuestionamientos al funcionamiento interno del oficialismo y buscó marcar diferencias respecto del estilo político libertario. “Apoyar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, sostuvo el documento.

Y agregó otra definición que fue interpretada como una referencia directa a la Casa Rosada: “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre (...) y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

El documento publicado en las redes sociales

Milei Macri 2

La decisión de Mauricio Macri de avanzar con ese posicionamiento ocurrió en un contexto especialmente sensible para el oficialismo, atravesado por las repercusiones políticas del caso Adorni y por discusiones internas dentro del PRO sobre el vínculo con Milei.

En el entorno del ex presidente consideran que el Gobierno empezó a enfrentar costos políticos derivados del ejercicio del poder y creen que algunas conductas internas comienzan a generar incomodidad incluso entre sectores que respaldan el rumbo económico oficial.

Dura crítica del PRO al Gobierno

Milei Macri 3

Pero además, alrededor de Mauricio Macri quedó un fuerte malestar político desde la cena de la Fundación Libertad realizada hace dos semanas. Aquella noche, Javier Milei endureció sus críticas contra la gestión económica del PRO entre 2015 y 2019 y exhibió durante su discurso una serie de filminas con indicadores negativos de la administración macrista. La escena cayó especialmente mal en el entorno del ex presidente.

LEER MÁS: Frío en Paraná: avanza una masa de aire y bajan las temperaturas

El clima político de esa noche quedó atravesado además por otro dato que dentro del PRO interpretaron como una señal deliberada de distanciamiento. Milei no saludó a Macri ni lo mencionó durante todo su discurso, que se extendió por más de una hora, pese a que el fundador del PRO había participado previamente de una charla sobre el escenario junto al escritor Álvaro Vargas Llosa.

Macri Milei PRO Gobierno
Noticias relacionadas
Manuel Adorni, bajo investigación por movimientos con criptomonedas no declaradas.

Manuel Adorni, bajo investigación por movimientos con criptomonedas no declaradas

El avance del mar tras el temporal generó una situación de riesgo en distintos sectores de Mar del Plata. 

Temporal en Mar del Plata: grandes olas y destrozos en las playas del sur

Este viernes, en reunión de Gabinete, Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni. 

Reunión de Gabinete: Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

Cuáles son los principales rubros con proyección en el Hot Sale 2026

Ver comentarios

Lo último

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Ultimo Momento
Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Policiales
Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de Adicionales Truchos

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de "Adicionales Truchos"

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un domingrau sigue en estado crítico

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un "domingrau" sigue en estado crítico

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Ovación
Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Paraná abrirá el Argentino de Selecciones B Norte de Futsal

Paraná abrirá el Argentino de Selecciones B Norte de Futsal

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

La provincia
Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

Dejanos tu comentario