Justicia intimó al gobierno a llamar al Consejo del Salario

La última actualización del salario mínimo fue fijada unilateralmente por el Ministerio en mayo, sin acuerdo tripartito ni convocatoria al Consejo del Salario

Hugo Yasky y Hugo Godoy, titlares de las CTA recurrieron a la Justicia para que la ministra Sandra Pettovello convoque al Consejo del Salario.

Un fallo judicial le dio tres días a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , para que explique las razones por la cual no se convocó al Consejo del salario, el organismo encargado de actualizar el salario mínimo , que debe convocarse cada dos meses.

El fallo fue en el marco de Justicia laboral que atendió un pedido de las dos CTA por el atraso del salario mínimo y la necesidad de convocar al organismo que define su valor. Así, ordenó al gobierno llamar al Consejo del Salario, una medida reclamada por los dirigentes Hugo Godoy y Hugo Yasky , quienes la semana pasada denunciaron que el oficialismo “incumple con la ley” que obliga a convocar cada dos meses a ese organismo tripartito.

Hugo Yasky 0.jpg Foto: Télam

Según se confirmó este lunes, el Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano, que Sandra Pettovello, que “en un plazo de tres días” informe las razones por las cuales no se convoca al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desde marzo no se realiza una reunión, lo que implica, según los sindicatos, una violación del derecho al diálogo social y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “El salario mínimo no puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo”, remarcó Yasky. Los gremios exigen que se retome la negociación institucional y que los montos sean actualizados de acuerdo con el costo de vida, en un contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil es un ámbito institucional permanente de diálogo entre representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado Nacional y el Consejo Federal del Trabajo (gobiernos provinciales). Sus miembros evalúan temas referidos a las relaciones laborales como redistribución del ingreso, asistencia a desempleados, generación de empleo genuino y decente y combate al trabajo no registrado, entre otros, según establece su decreto de creación, el 1095/2004.

Sandra Pettovello.jpg

La resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N°10 no solo exige explicaciones, sino que reabre el debate sobre el rol del Estado en la regulación de los salarios. En apenas tres días, Pettovello deberá justificar la inacción del consejo, un gesto que podría derivar en nuevas medidas judiciales si no se cumplen los plazos.

Mientras tanto, los gremios preparan nuevas acciones si el gobierno no convoca al consejo. “La omisión injustificada en la aprobación de la metodología para definir la canasta básica, sumada a la falta de observancia de criterios objetivos y a la arbitrariedad y unilateralidad con que se ha venido fijando el salario mínimo, vital y móvil, ha dado como resultado la irrisoria suma de 322 mil pesos”, advirtieron desde las centrales.

La última actualización del salario mínimo fue fijada de manera unilateral por el Ministerio mediante la Resolución 5/2025, sin acuerdo tripartito. Para las centrales obreras, esa decisión carece de legitimidad y vulnera los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).