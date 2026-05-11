La Provincia volverá a reunirse este martes con sindicatos docentes y de la administración pública en busca de avanzar con un nuevo acuerdo salarial.

El Gobierno de Entre Ríos retomará este martes las negociaciones paritarias con docentes y trabajadores estatales en la Secretaría de Trabajo. Los gremios aguardan una mejora en la propuesta salarial del 3,5% presentada la semana pasada, luego de varios rechazos y medidas de fuerza durante el inicio del ciclo lectivo 2026.

Por un lado participarán representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mientras que en el sector docente estarán presentes los cuatro sindicatos con representación en Entre Ríos: Agmer, AMET, Sadop y UDA.

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La reunión se llevará adelante luego de la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, que consistió en un incremento del 3,5% remunerativo. Desde el Gobierno señalaron que la oferta supera el último índice inflacionario difundido por el Indec, correspondiente a marzo, que fue del 3,4%.

Sin embargo, los gremios consideraron insuficiente la propuesta y solicitaron una mejora para avanzar hacia un acuerdo. En el caso de los docentes, el conflicto salarial derivó durante el inicio del ciclo lectivo en distintas jornadas de paro y movilizaciones provinciales en Paraná.

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

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El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, había remarcado en el último encuentro que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido de reabrir la discusión salarial dentro del plazo previsto tras el decreto firmado en marzo.

La negociación docente ya atravesó varias instancias durante 2026. En las primeras reuniones, los sindicatos rechazaron sumas no remunerativas ofrecidas por la Provincia y cuestionaron el impacto que esos montos tienen sobre jubilaciones y aportes a la obra social.

Entre las propuestas discutidas en encuentros anteriores también se incluyeron aumentos en la ayuda escolar, mejoras en el boleto docente y actualizaciones en ítems como conectividad y Fondo Provincial de Incentivo Docente.

En paralelo, la discusión con los trabajadores estatales también mostró diferencias entre los gremios. UPCN aceptó el último acuerdo salarial alcanzado con el Ejecutivo, mientras que ATE manifestó su rechazo y volvió a reclamar una recomposición mayor.

Ahora, todas las expectativas están puestas en la audiencia de este martes, donde el Gobierno provincial podría presentar una oferta superadora para intentar destrabar el conflicto con docentes y estatales.