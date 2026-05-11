Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

La Provincia volverá a reunirse este martes con sindicatos docentes y de la administración pública en busca de avanzar con un nuevo acuerdo salarial.

11 de mayo 2026 · 08:37hs
El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno de Entre Ríos retomará este martes las negociaciones paritarias con docentes y trabajadores estatales en la Secretaría de Trabajo. Los gremios aguardan una mejora en la propuesta salarial del 3,5% presentada la semana pasada, luego de varios rechazos y medidas de fuerza durante el inicio del ciclo lectivo 2026.

Por un lado participarán representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), mientras que en el sector docente estarán presentes los cuatro sindicatos con representación en Entre Ríos: Agmer, AMET, Sadop y UDA.

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano.

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei

La reunión se llevará adelante luego de la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, que consistió en un incremento del 3,5% remunerativo. Desde el Gobierno señalaron que la oferta supera el último índice inflacionario difundido por el Indec, correspondiente a marzo, que fue del 3,4%.

Sin embargo, los gremios consideraron insuficiente la propuesta y solicitaron una mejora para avanzar hacia un acuerdo. En el caso de los docentes, el conflicto salarial derivó durante el inicio del ciclo lectivo en distintas jornadas de paro y movilizaciones provinciales en Paraná.

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

gobierno entre rios paritarias 1
El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, había remarcado en el último encuentro que el Ejecutivo cumplió con el compromiso asumido de reabrir la discusión salarial dentro del plazo previsto tras el decreto firmado en marzo.

La negociación docente ya atravesó varias instancias durante 2026. En las primeras reuniones, los sindicatos rechazaron sumas no remunerativas ofrecidas por la Provincia y cuestionaron el impacto que esos montos tienen sobre jubilaciones y aportes a la obra social.

Entre las propuestas discutidas en encuentros anteriores también se incluyeron aumentos en la ayuda escolar, mejoras en el boleto docente y actualizaciones en ítems como conectividad y Fondo Provincial de Incentivo Docente.

En paralelo, la discusión con los trabajadores estatales también mostró diferencias entre los gremios. UPCN aceptó el último acuerdo salarial alcanzado con el Ejecutivo, mientras que ATE manifestó su rechazo y volvió a reclamar una recomposición mayor.

Ahora, todas las expectativas están puestas en la audiencia de este martes, donde el Gobierno provincial podría presentar una oferta superadora para intentar destrabar el conflicto con docentes y estatales.

Gobierno Docentes estatales Trabajo
Noticias relacionadas
Dentro de la paritaria docente, el Gobierno presentó una oferta salarial del 3,5% y fue rechazada por los gremios docentes. 

Paritaria docente: los gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

paritaria estatal: el gobierno ofrecio 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos

El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos

El encargado de las privatizaciones, Diego Chaher, quiere que si una futura gestión reestatiza empresas, al país le salga caro y tenga penalidades 

Diego Chaher: "Queremos que reestatizar le salga carísimo al país"

Ver comentarios

Lo último

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Ultimo Momento
Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó la prelista de Argentina para el Mundial 2026

Policiales
Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Exintendente será llevado a juicio y su denunciante terminó condenado

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de Adicionales Truchos

Justicia de Paraná blinda a los policías que denunciaron el esquema de "Adicionales Truchos"

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un domingrau sigue en estado crítico

Concepción del Uruguay: La joven herida tras choque de motos en un "domingrau" sigue en estado crítico

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Ovación
Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Paraná abrirá el Argentino de Selecciones B Norte de Futsal

Paraná abrirá el Argentino de Selecciones B Norte de Futsal

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

En una definición para el infarto, River venció por penales a San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

La provincia
Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Entre 2021 y 2025 las estadías bajaron en Gualeguaychú y Paraná mostró una evolución más estable

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Paraná reclama a Nación y Provincia por deudas del transporte urbano

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

El Gobierno retoma la discusión salarial con gremios docentes y estatales

Dejanos tu comentario