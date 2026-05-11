El Gobierno de Entre Ríos concretó obras en la escuela Nº 23 "Del Sesquicentenario", en el departamento Feliciano, beneficiando a la comunidad educativa.

En el marco de la planificación de obras de fortalecimiento de la infraestructura educativa, el gobierno provincial concretó intervenciones edilicias en la escuela Nº 23 "Del Sesquicentenario", ubicada en Paraje El Quebracho, Distrito Atencio del departamento Feliciano. Las obras estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de funcionamiento del edificio educativo y garantizar espacios más seguros y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

Los trabajos incluyeron la optimización de los sistemas sanitarios, con el reemplazo de cañerías deterioradas, la instalación de un colector en el tanque de reserva, la ejecución de nuevos ramales y la renovación de artefactos de lavamanos. Estas mejoras permitirán un uso más eficiente y acorde a las necesidades de la institución.

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En materia de gas, se ejecutó una nueva red desde la casilla externa para reubicar una cocina industrial, mejorando la seguridad y su utilidad. Asimismo, se incorporaron luminarias LED, para una mayor eficiencia energética y mejores condiciones de iluminación en los espacios escolares.

Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano

feliciano mejoras edilicias 1 Finalizaron mejoras edilicias en una escuela rural de Feliciano.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de este tipo de intervenciones al señalar que "estas obras son fundamentales para garantizar el normal funcionamiento de los establecimientos educativos y generar entornos adecuados para estudiantes y docentes". Además explicó que "forman parte de una política sostenida de inversión que se lleva adelante en el territorio provincial con el objetivo de acompañar la educación de los chicos con infraestructura adecuada y en condiciones".

Las intervenciones en la escuela N° 23 se completaron con trabajos de mantenimiento, que abarcaron pintura, reparación de cielorrasos en la galería y reconstrucción de veredas perimetrales. Las obras se desarrollaron sobre una superficie de 300 metros cuadrados, entre sectores cubiertos y semicubiertos, con una inversión de 24 millones de pesos financiados por la provincia y ejecutados por la firma Díaz César.