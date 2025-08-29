Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial cerró agosto con una baja de 1,1% en el mes

En el final de la semana, el dólar oficial cerró con una baja de 1,1% durante agosto, lejos del fuerte incremento de julio, que fue de un 14%.

29 de agosto 2025 · 17:47hs
El dólar oficial cerró la semana en $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $15 respecto del cierre de la jornada del jueves. De este modo, el dólar oficial cerró el último día hábil de agosto con un valor 1,1% más bajo que en el inicio del mes, es decir se mantuvo estable y apenas retrocedió luego de la aceleración registrada en julio, cuando subió 14% en el balance del mes.

Detalles sobre el dólar oficial

En lo que va del año, lleva acumulado un incremento cercano a 30% que ocurrió en gran medida a partir de mediados de abril, cuando se dispuso la liberación del cepo cambiario.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.341,023 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.360.

El dólar blue se cotizaba este viernes en $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, con una baja de 0,38% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.343 con una suba de 0,5%. En agosto, cayó 2,2%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,5% hasta $1.351,07, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un avance de 0,6% hasta los $1.356,06.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.961 millones.

