El dólar oficial tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró este jueves el blue

El dólar oficial retrocedió en el segmento minorista por tercera jornada consecutiva. Cómo cerró este jueves el blue.

29 de agosto 2025 · 08:52hs
El dólar oficial cayó en el segmento mayorista y anotó su mayor caída diaria en dos semanas luego de lo que fue la licitación por parte del Ministerio de Economía el pasado miércoles, donde el Tesoro consiguió un rollover del 114,6%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó 16,5 pesos (1,2%) a 1.333 pesos. El dólar minorista lo hace a 1355,63 pesos para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado alcanzó más de 492,9 millones de dólares.

En el Banco Nación (BNA) retrocedió 1,1% a 1.345 pesos. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en 1.748,5 pesos.

Entre los paralelos, el dólar MEP baja 1,3% a 1340,58 pesos, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,0% a 1.341,89 pesos.

Qué pasó este jueves con el blue

El dólar blue, en tanto, bajó cinco pesos y cerró este jueves a 1.334 pesos para la compra y 1.364 pesos para la venta.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de 1.334,5 pesos y que en diciembre llegará hasta los 1.525,0 pesos, lo que supera el techo de la banda. Las operaciones de futuros totalizaron los 2.286 millones de dólares.

El pasado miércoles los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron más de 120,3 millones de dólares en el mercado de cambios.

