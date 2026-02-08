Uno Entre Rios | El País | construcción

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero al registrar bajas de 11,5% frente a diciembre y 1,1% interanual.

8 de febrero 2026 · 14:58hs
La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero.

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero.

La venta de insumos para la construcción cayó fuerte en enero al registrar bajas de 11,5% frente a diciembre y 1,1% interanual, en contraposición con el repunte del último mes del 2025, según reveló el Índice Construya (IC).

De esta manera, los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, arrancó a un menor nivel que el cierre del calendario pasado, que terminó con un crecimiento del 5,8% frente a 2024.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “la caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela” y remarcaron que “el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

