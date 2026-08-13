Veteranos de Malvinas visitaron el Túnel Subfluvial y donaron una bandera en homenaje a los 649 héroes.

Veteranos de Malvinas visitaron el Túnel Subfluvial, compartieron sus testimonios y donaron una bandera en homenaje a los 649 argentinos caídos.

Integrantes de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas Fuerza Aérea Sur "Bautismo de Fuego" visitaron este jueves la sede de la Comisión Administradora del Túnel Subfluvial, donde fueron recibidos por autoridades del Ente.

Durante el encuentro, los excombatientes compartieron testimonios y experiencias vinculadas con la Guerra de Malvinas y entregaron una bandera en homenaje a los 649 argentinos caídos durante el conflicto del Atlántico Sur.

Veteranos de Malvinas entregaron una bandera en homenaje a los 649 caídos

La jornada se desarrolló en un marco de respeto y reconocimiento, y permitió a las autoridades del Túnel Subfluvial conocer de primera mano las vivencias de quienes participaron de la guerra. A través de sus relatos, los veteranos rescataron recuerdos y experiencias que forman parte de la historia reciente de nuestro país y contribuyen a mantener viva la memoria sobre la Causa Malvinas.

De la visita participaron los suboficiales Juan Lizarraga, Jorge Montenegro y Antonio Vottero, junto con Mario Raúl Bugliolo, familiar de uno de los soldados argentinos caídos durante la guerra y creador de la denominada Bandera de los 649 Héroes de la Guerra del Atlántico Sur.

Como parte de la actividad, los veteranos hicieron entrega a la Comisión Administradora de una bandera que representa el recuerdo y el homenaje permanente a los 649 argentinos que perdieron la vida durante el conflicto. A partir de esta donación, el emblema será resguardado e incorporado al patrimonio histórico y cultural del Túnel Subfluvial.

Al recibir la bandera, las autoridades del Ente agradecieron el gesto y reafirmaron el compromiso institucional de mantener vigente la Causa Malvinas, honrar la memoria de los caídos y transmitir a las nuevas generaciones los valores vinculados con la soberanía y la identidad nacional.

En este marco, el Túnel Subfluvial suma este nuevo elemento a su patrimonio como parte de su compromiso con la preservación de la memoria histórica. La obra, concebida como un símbolo de integración y unión entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, se convirtió así en un nuevo espacio para sostener el reconocimiento a quienes participaron del conflicto y recordar a los héroes de Malvinas.

La presencia de los veteranos y la entrega de la bandera constituyeron una oportunidad para renovar, desde este espacio de integración regional, el homenaje permanente a los argentinos caídos y el compromiso de mantener viva la memoria de la Guerra de Malvinas.