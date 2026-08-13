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UCR debate la reforma de la carta orgánica, el 29 en Villaguay

En Villaguay la UCR tratará la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica sobre duración de mandatos y un diagnóstico de la realidad provincial y nacional

13 de agosto 2026 · 13:25hs
En Villaguay la UCR tratará la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica sobre duración de mandatos y un diagnóstico de la realidad provincial y nacional

Foto: UCR

En Villaguay la UCR tratará la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica sobre duración de mandatos y un diagnóstico de la realidad provincial y nacional

La Mesa del Congreso Partidario de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos oficializó la convocatoria a sesión ordinaria para el sábado 29 de agosto, en Villaguay. El temario a tratarse incluye la reforma parcial y transitoria de la Carta Orgánica con el objetivo de cambiar la duración del próximo mandato de las autoridades.

La idea es que las próximas autoridades partidarias que resulten electas tengan, por única vez, un mandato de un año de duración. Con esto, el radicalismo busca sincronizar sus renovaciones internas para dejarlas en años no electorales, sin recurrir a un acortamiento directo de las actuales representaciones. Asimismo, el temario prevé la conformación y aprobación de las Comisiones de Poderes y Revisora de Cuentas, como así también la consideración y posterior votación del Balance económico del partido.

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Otro de los temas será un análisis diagnóstico de la realidad política provincial y nacional.

Convocatoria

A través de una resolución emitida este miércoles 12 de agosto, el máximo órgano deliberativo del radicalismo entrerriano formalizó el llamado a las y los congresales de toda la provincia para encontrarse en la sede del Centro de Empleados de Comercio, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Mitre de Villaguay a partir de las 10.

Según se estableció en la norma de convocatoria, el cronograma fijado determina que el proceso de acreditación de los Congresales Titulares comenzará a las 9 horas, mientras que los Congresales Suplentes lo harán a partir de las 10.

El cónclave luego de que a principios de junio la Mesa del Congreso decidiera suspender la sesión fijada para el sábado 6 de ese mes, tras planteos del Comité Provincial y dificultades logísticas manifestadas por delegados del interior de la provincia. En aquel momento, la discusión de fondo giraba en torno al esquema de mandatos para reordenar el calendario electoral del radicalismo, publica APF.

UCR Congreso reforma Villaguay
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