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Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción sumó un punto importante en suelo bonaerense

El Lobo igualó 0 a 0 ante El Linqueño por la tercera fecha de la reválida del Torneo Federal A. El empate le permite ubicarse fuera de zona de descenso.

13 de agosto 2026 · 10:59hs
Torneo Federal A: Gimnasia de Concepción sumó un punto importante en suelo bonaerense

Gimnasia de Concepción del Uruguay sumó un punto importante en su visita a El Linqueño de Lincoln al igualar 0 a 0 en el marco de la tercera fecha de la reválida del Torneo Federal A, Zona A. El Lobo, que en el capítulo anterior tuvo jornada libre, cosechó 4 de las 6 unidades que disputó en esta instancia.

El buen andar del elenco dirigido por Martín Pinilla lo llevó a trepar una posición en la pelea por la permanencia. En este sentido el conjunto de la Histórica finalizó la jornada por encima de Independiente de Chivilcoy, Tucumán Central y Sarmiento de Resistencia.

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El empate de Gimnasia de Concepción del Uruguay en suelo bonaerense

Los primeros 45 minutos fueron sin emociones, ya que prácticamente los arqueros no tuvieron trabajo. Ambos equipos manejaron la pelota, pero ninguno estuvo preciso. Los dos intentaron llegar por los costados para meter centros y también procuraron generar juego a través de pelotas paradas, aunque no aprovecharon esos recursos.

El complemento fue un poco más dinámico y los elencos fueron en busca de la apertura del marcador. Gimnasia, con algunas apariciones de Augusto Sonzogni, creó situaciones de peligro mediante remates desde media distancia, publicó La Posta del Noroeste.

El Linqueño respondió con algunos contraataques usando la velocidad de Mauricio Pavón Zárate, que desequilibró por los extremos. En la última pelota del partido, el Albiazul tuvo la chance de quedarse con los tres puntos en su cancha en los pies de Pavón Zárate, cuyo disparo fue controlado sin problemas por Emilio Rébora.

Otros resultados de la Zona de Gimnasia de Concepción del Uruguay

At. Escobar 0 - Sp. Atlético Club (Las Parejas)

Defensores (Puerto Vilelas) 4 -Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) 3

Independiente (Chivilcoy) 1- Sarmiento (Resistencia) 2

El Linqueño (Lincoln) 0vs Gimnasia 0

Libre: Boca Unidos (Corrientes)

Posiciones de la reválida, Zona A, del Torneo Federal A y promedios

Defensores (Puerto Vilelas) 7

El Linqueño (Lincoln) 5

Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) 4

Boca Unidos (Corrientes) 4

At. Escobar 4

Sarmiento (Resistencia) 3

Atlético Club (Las Parejas) 2

Independiente (Chivilcoy) 1

Tucumán Central (San Miguel de Tucumán) 1

PROMEDIOS ZONA1

Defensores (Puerto Vilelas): 1,368

Atlético Escobar: 1,238

Sportivo Las Parejas: 1,238

Boca Unidos (Corrientes): 1,222

El Linqueño: 1,143

Gimnasia y Esgrima: 1,050

Independiente (Chivicoy): 1,000

Tucumán Central: 0,947

Sarmiento (Resistencia): 0,947

Torneo Federal A Gimnasia de Concepción El Linqueño
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