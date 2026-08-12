Uno Entre Rios | El País | trabajadores

Trabajadores viales apuntaron contra Milei por las rutas: "El déficit cero se paga con vidas"

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA

12 de agosto 2026 · 13:32hs
El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA
El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA
El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA
Trabajadores viales apuntaron contra Milei por las rutas: El déficit cero se paga con vidas

El Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA) arremetió contra la gestión de Javier Milei y se quejó de que “el famoso déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la Dirección Nacional de Vialidad”.

El gremio volvió a emitir un comunicado crítico luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier, admitiera que el oficialismo desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del equilibrio fiscal.

Trabajadores viales nucleados en Soever quemaron cubiertas frente a a DPV. Consideran que la medida es inconsulta y advierten sobre su consecuencias 

Soever: viales protestan contra el intento de cerrar la zonal Paraná

Cotapa, una historia de trabajo y recuperación colectiva

Cotapa, una historia de trabajo y recuperación colectiva

“Lo del vocero admitiendo el desvío de fondos es un capítulo más de esta gestión nefasta, que actúan como canallas por fuera de la Ley y que ha promovido a conciencia un sistemático deterioro de la red vial nacional”, aseveró el gremio que lidera Graciela Aleñá. Y añadió: “Esta gestión le ha sacado los fondos a todos los distritos jurisdiccionales y el resultado lo pagamos todos los argentinos con rutas sin mantenimiento, cada vez más deterioradas. El déficit cero se paga con vidas”.

“Desfinancian el sistema vial argentino y la DNV, recortan inversión, frenan obras y ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, sostuvo el comunicado que enfatiza: “Se ha demostrado la veracidad de lo que este sindicato viene diciendo y la destrucción de Vialidad”.

En ese sentido, recordó que vienen “denunciando hace dos años el desvío de fondos” por parte del oficialismo e hizo hincapié en las gravísimas consecuencias para el sistema vial argentino y para la DNV.

En esa línea, la dirigente sindical marcó que el financiamiento de Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas se obtiene en gran parte por el SISVIAL, pero que a través del “déficit cero” se produjo una desfinanciación del organismo.

Luego aseveró que este desfinanciamiento a la entidad ya lleva varios años. “Los fondos del impuesto al combustible retenidos de forma ilegal por el Ministerio de Economía, superan el monto recaudado por el periodo de los años 2024/2025 en mil millones y 0.6 billones remanentes de años anteriores”, precisó.

Las declaraciones del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina ocurren el mismo día en que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, disparó contra Javier Milei por la falta de inversión para el mantenimiento de las rutas nacionales.

“El problema es que Milei se está robando todos los recursos”, lanzó el líder bonaerense y agregó: “Por eso, el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra”.

Qué dijo el vocero Adrián Ravier

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que el Gobierno desvió fondos específicos para arreglo de rutas y recalcó que esa maniobra "cumple con la ley".

En conferencia de prensa admitió que un porcentaje importante del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo financiar la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales, está robusteciendo las arcas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, había reconocido Ravier ante El Diario de La Pampa, provincia donde es oriundo el exdiputado.

trabajadores Rutas déficit
Noticias relacionadas
Llegaron cartas documentos informado despidos a trabajadores de Granja tres Arroyos y crece la incertidumbre sobre el futuro de Becar

Informaron despidos de trabajadores en Granja Tres Arroyos, en La Histórica 

Como incentivo, el municipio entrega la totalidad de los ingresos por materiales recuperados a los 15 empleados del sector.

Viale reparte 100% de lo recaudado por  venta, entre los trabajadores de la planta de reciclado

El contratista vendía droga a los jornaleros de la fruta. Imagen ilustrativa.

Condenan a un contratista que vendía droga a trabajadores de la fruta en Concordia

José Trlin Carelli: El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca.

José Trlin Carelli: "El trabajo dignifica y el sindicato debe estar siempre cerca"

Ver comentarios

Lo último

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Ultimo Momento
Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Policiales
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ovación
La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

La provincia
Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Dejanos tu comentario