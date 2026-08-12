Trabajadores viales apuntaron contra Milei por las rutas: "El déficit cero se paga con vidas"

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA

"El déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la DNV, se expresó desde STVyARA

El Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA) arremetió contra la gestión de Javier Milei y se quejó de que “el famoso déficit cero que promueven se produce a costa de desviar ilegítimamente fondos y un descarnado recorte presupuestario de la Dirección Nacional de Vialidad”.

El gremio volvió a emitir un comunicado crítico luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier, admitiera que el oficialismo desvió fondos que debían destinarse al mantenimiento de infraestructura vial para que cierre la cuenta del equilibrio fiscal.

“Lo del vocero admitiendo el desvío de fondos es un capítulo más de esta gestión nefasta, que actúan como canallas por fuera de la Ley y que ha promovido a conciencia un sistemático deterioro de la red vial nacional”, aseveró el gremio que lidera Graciela Aleñá. Y añadió: “Esta gestión le ha sacado los fondos a todos los distritos jurisdiccionales y el resultado lo pagamos todos los argentinos con rutas sin mantenimiento, cada vez más deterioradas. El déficit cero se paga con vidas”.

“Desfinancian el sistema vial argentino y la DNV, recortan inversión, frenan obras y ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, sostuvo el comunicado que enfatiza: “Se ha demostrado la veracidad de lo que este sindicato viene diciendo y la destrucción de Vialidad”.

En ese sentido, recordó que vienen “denunciando hace dos años el desvío de fondos” por parte del oficialismo e hizo hincapié en las gravísimas consecuencias para el sistema vial argentino y para la DNV.

En esa línea, la dirigente sindical marcó que el financiamiento de Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas se obtiene en gran parte por el SISVIAL, pero que a través del “déficit cero” se produjo una desfinanciación del organismo.

Luego aseveró que este desfinanciamiento a la entidad ya lleva varios años. “Los fondos del impuesto al combustible retenidos de forma ilegal por el Ministerio de Economía, superan el monto recaudado por el periodo de los años 2024/2025 en mil millones y 0.6 billones remanentes de años anteriores”, precisó.

Las declaraciones del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina ocurren el mismo día en que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, disparó contra Javier Milei por la falta de inversión para el mantenimiento de las rutas nacionales.

“El problema es que Milei se está robando todos los recursos”, lanzó el líder bonaerense y agregó: “Por eso, el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes: no se ejecutó una sola obra”.

Qué dijo el vocero Adrián Ravier

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes que el Gobierno desvió fondos específicos para arreglo de rutas y recalcó que esa maniobra "cumple con la ley".

En conferencia de prensa admitió que un porcentaje importante del “Sistema Vial Integrado” (SisVial), un fondo fiduciario que debería solo financiar la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales, está robusteciendo las arcas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, había reconocido Ravier ante El Diario de La Pampa, provincia donde es oriundo el exdiputado.