La revolución médica del cannabis: evidencia científica, efecto séquito y el derecho a la salud

Un recorrido por el potencial terapéutico de la planta, el funcionamiento del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano y la urgencia de acompañar desde la medicina una demanda que nació en la sociedad.

Un recorrido por el potencial terapéutico de la planta, el funcionamiento del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano y la urgencia de acompañar desde la medicina una demanda que nació en la sociedad.

Cannabis medicinal. Un recorrido por el potencial terapéutico de la planta, el funcionamiento del sistema endocannabinoide en el cuerpo humano y la urgencia de acompañar desde la medicina una demanda que nació en la sociedad.

El debate sobre el uso, la regulación y las propiedades terapéuticas del cannabis ha dejado de ser un tema periférico para instalarse en el corazón de los consultorios médicos. En el marco del ciclo de charlas interdisciplinarias "Cannabis: ciencia, sociedad y derechos" , la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abordó el tema desde la salud integral con el aporte de especialistas.

Desde el enfoque médico, la comprensión moderna del cannabis se aleja de visiones simplistas para adentrarse en la complejidad molecular. Según explicó el Dr. Diego Navajas, el potencial terapéutico reside en la interacción conjunta de sus componentes, un fenómeno conocido como "efecto séquito". "El THC y el CBD son los cannabinoides más conocidos, pero cuando se utilizan preparados de espectro completo —que incluyen además flavonoides y terpenos—, la respuesta terapéutica es significativamente superior a la de moléculas aisladas en laboratorio", destacó Navajas.

El especialista subrayó la importancia del sistema endocannabinoide, un complejo sistema de señalización descubierto a principios de los noventa -aunque en el cuerpo humano existe desde siempre- que regula funciones metabólicas, inmunológicas y neurológicas mediante receptores presentes en órganos vitales. Este sistema, responde tanto a fitocannabinoides exógenos (es decir, sustancias vegetales muy parecidas a las que produce el cuerpo humano) así como a hábitos saludables tales como el ejercicio, la meditación o la risa. En resumen, el sistema endocannabinoide es el equilibrador automático del cuerpo. Los fitocannabinoides, terpenos y flavonoides, son compuestos naturales (de plantas como el cannabis, u otras como cítricos, lavanda) que interactúan con ese sistema para ayudar a mantener la salud y el bienestar.

Aplicaciones clínicas y seguridad del paciente

Existen aplicaciones clínicas consolidadas como la epilepsia refractaria, tratamientos para el dolor crónico, el manejo de náuseas, ansiedad y abordajes en enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o demencia. Incluso es una herramienta fundamental en la reducción de opioides. Según el Dr. Maximiliano Gutiérrez, la combinación de cannabis con analgésicos opioides permite reducir las dosis de estos últimos, disminuyendo considerablemente sus efectos adversos en pacientes con dolores severos. En este sentido, un aspecto clave en la consulta médica es la seguridad del paciente. Ambos profesionales coinciden en que el cannabis posee una ventaja sustancial: no se conoce una dosis mortal. No obstante, el abordaje debe ser sumamente personalizado. La máxima clínica aplicada es "empezar bajo y subir lento", ajustando la formulación y la dosis a las necesidades específicas de cada individuo y previniendo posibles interacciones metabólicas a nivel hepático.

Desde la transgresión al derecho a la salud

El avance del cannabis dentro del sistema sanitario no se dio por iniciativa puramente institucional; es el resultado directo de una transformación social impulsada desde las bases. El Dr. Gutiérrez enfatizó que el ingreso del cannabis a la agenda médica responde a décadas de militancia, trabajo de cultivadores, comunicadores y organizaciones civiles. "El cambio vino de abajo hacia arriba. Lo que hacemos hoy los trabajadores de la salud es tomar la posta de un reclamo que estuvo durante años en las calles", afirmó Gutiérrez.

En la práctica médica cotidiana, Gutiérrez agrupa a quienes acuden al consultorio entre pacientes que ya utilizan aceites y buscan acompañamiento médico para una terapéutica más ordenada y evitar riesgos de contaminación; pacientes consultantes por dolencias específicas que buscan evaluar si el cannabis es una alternativa válida y usuarios habituales de cannabis.

A pesar de avances en marcos regulatorios como el REPROCANN (Registro del Programa de Cannabis) en Argentina —que brinda seguridad en la vinculación médico-paciente y permite el registro legal para el cultivo, transporte y consumo con indicación médica—, la persistencia de políticas prohibicionistas dificulta investigaciones más profundas y genera contextos de vulnerabilidad para los usuarios por falta de información sobre reducción de daños. “Nuestro país está muy avanzado porque precisamente cuenta con un sistema que se basa en la vinculación con un médico, que le brinda seguridad al paciente y al profesional que está tratando a ese paciente” asegura Navajas.

Uno de los aspectos que interesa a la comunidad científica en el campo de la medicina y la salud comunitaria es el abordaje de una perspectiva que garantice precisamente el acceso a la salud desde un enfoque de derechos. Y que asimismo, permita a los investigadores e investigadoras sostener proyectos que ya demostraron avances muy innovadores. Estamos en una época que necesita del “desarrollo de investigaciones más profundas que incluyan información rigurosa sobre reducción de daños”, concluye Gutiérrez.

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Más allá de la salud, el desafío legal y social