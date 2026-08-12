Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda

Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda. Otro, en tanto, ganó el Siempre Sale.

Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios en el sorteo del Quini 6 que se realizó en la noche de este miércoles. Por un lado, un apostador ganó más $1.100 millones en la modalidad La Segunda, por el otro, un afortunado se hizo acreedor de $380 millones en el Siempre Sale.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.

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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 30-31-44-25-24-23. aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el domingo $7.282 millones.

Por su parte, en el caso de La Segunda los números fueron 20-08-04-24-16-36. Aquí hubo un ganador, de Paso de los Libres, que se lleva $1.100 millones.

Además, en La Revancha aparecieron estos números: 24-22-03-25-42-07. El pozo quedó vacante y el domingo venidero se sortearán $3.291 millones.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 33-13-23-21-26-32. En la modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se lleva más de $380 millones. El apostador jugó la boleta en la Agencia 83 de calle Vicente López, Salta.