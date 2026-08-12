Dos apostadores ganaron importantes pozos millonarios en el sorteo del Quini 6 que se realizó en la noche de este miércoles. Por un lado, un apostador ganó más $1.100 millones en la modalidad La Segunda, por el otro, un afortunado se hizo acreedor de $380 millones en el Siempre Sale.
Quini 6: un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda
Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6 y un apostador ganó más $1.100 millones en La Segunda. Otro, en tanto, ganó el Siempre Sale.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 13.650 millones de pesos.
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En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 30-31-44-25-24-23. aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el domingo $7.282 millones.
Por su parte, en el caso de La Segunda los números fueron 20-08-04-24-16-36. Aquí hubo un ganador, de Paso de los Libres, que se lleva $1.100 millones.
Además, en La Revancha aparecieron estos números: 24-22-03-25-42-07. El pozo quedó vacante y el domingo venidero se sortearán $3.291 millones.
Por último, en el Siempre Sale, salieron el 33-13-23-21-26-32. En la modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se lleva más de $380 millones. El apostador jugó la boleta en la Agencia 83 de calle Vicente López, Salta.