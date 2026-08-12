La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 13 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto de 2026.
Anses: quiénes cobran este jueves 13 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos
Anses informó que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán sus haberes según la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.
Durante la jornada se abonarán jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y distintas asignaciones familiares.
También estarán habilitados pagos correspondientes a Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y otras prestaciones.
Jubilaciones, pensiones y PNC
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminen en 6 y 7 cobrarán este jueves sus haberes, con el aumento correspondiente y el bono de $70.000.
En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este jueves será el turno de quienes tengan DNI terminado en 3. También recibirán el aumento y el bono de $70.000.
El calendario para los próximos días continúa de la siguiente manera:
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo se abonarán entre el 25 y el 31 de agosto, según la terminación del documento.
AUH y asignaciones familiares
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán este jueves.
El cronograma continuará con las siguientes fechas:
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 24 de agosto.
Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se aplican las mismas fechas y terminaciones de DNI.
Prenatal y Maternidad
En el caso de la Asignación por Prenatal, este jueves 13 de agosto cobrarán los titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5.
El calendario continuará el 14 de agosto para DNI terminados en 6 y 7, y el 18 de agosto para las terminaciones 8 y 9.
La Asignación por Maternidad, en tanto, se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto y hasta el 11 de septiembre.
Pago Único y Prestación por Desempleo
Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se abonarán para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Por su parte, la Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 24 de agosto para los DNI terminados en 0 y 1.
El cronograma continuará el 25 de agosto para las terminaciones 2 y 3; el 26 para 4 y 5; el 27 para 6 y 7; y el 28 de agosto para 8 y 9.
Calendario de jubilaciones superiores al haber mínimo
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.