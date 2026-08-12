Anses informó que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán sus haberes según la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente.

Anses: quiénes cobran este jueves 13 de agosto y cómo sigue el calendario de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 13 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto de 2026.

Durante la jornada se abonarán jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y distintas asignaciones familiares.

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También estarán habilitados pagos correspondientes a Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y otras prestaciones.

Jubilaciones, pensiones y PNC

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminen en 6 y 7 cobrarán este jueves sus haberes, con el aumento correspondiente y el bono de $70.000.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este jueves será el turno de quienes tengan DNI terminado en 3. También recibirán el aumento y el bono de $70.000.

El calendario para los próximos días continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo se abonarán entre el 25 y el 31 de agosto, según la terminación del documento.

AUH y asignaciones familiares

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 cobrarán este jueves.

El cronograma continuará con las siguientes fechas:

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se aplican las mismas fechas y terminaciones de DNI.

Prenatal y Maternidad

En el caso de la Asignación por Prenatal, este jueves 13 de agosto cobrarán los titulares cuyos documentos terminen en 4 y 5.

El calendario continuará el 14 de agosto para DNI terminados en 6 y 7, y el 18 de agosto para las terminaciones 8 y 9.

La Asignación por Maternidad, en tanto, se encuentra disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de agosto y hasta el 11 de septiembre.

Pago Único y Prestación por Desempleo

Las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se abonarán para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Por su parte, la Prestación por Desempleo comenzará a pagarse el 24 de agosto para los DNI terminados en 0 y 1.

El cronograma continuará el 25 de agosto para las terminaciones 2 y 3; el 26 para 4 y 5; el 27 para 6 y 7; y el 28 de agosto para 8 y 9.

Calendario de jubilaciones superiores al haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen el mínimo cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma: