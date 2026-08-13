Alexis Custillo busca cumplir su sueño en el Viejo Continente

Alexis Custillo es un futbolista oriundo de la localidad de Colonia Avellaneda que está ante la chance de dar un salto en su carrera. A los 19 años deberá viajar a mediados de septiembre a España, donde estará durante tres meses a prueba en el Club Deportivo Realeb de la ciudad de Úbeda.

Desde el entorno de Alexis, tanto su familia como los amigos, han organizado ventas de comida durante los últimos fines de semana para recaudar los fondos necesarios para solventar el pasaje aéreo.

Y para este domingo llevarán a cabo un mate bingo. Será desde las 14.30, en el Prado Español (Ruta Nacional 12, kilómetro 14,5, a metros de la rotonda de ingreso a la localidad). Además de invitar a vecinos de la localidad y alrededores, desde la organización solicitan a quienes deseen y puedan colaborar con vouchers o premios para regalar a los ganadores de los números. El lugar también contará con servicio de cantina.

Mientras que para el lunes, también realizarán venta de canelones de carne y verdura.

Custillo juega como centrodelantero en las categorías Sub 20 y Primera del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros Entre Ríos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Acompañado por Priscila, su novia, visitó la Redacción de UNO.

Para colaborar con Alexis Custillo

“Este domingo, desde las 14.30, se va a realizar un mate bingo en el Prado Español de Colonia Avellaneda y quiero invitar a la gente para que se acerque a pasar un lindo momento. Habrá grandes premios para regalar, por lo que con mi familia estamos más que agradecidos con la gente que ha colaborado donando algo para los premios. Los vecinos de Colonia Avellaneda han sido muy buenos conmigo y me han ayudado mucho con este tema”, contó el jugador sobre el evento que llevarán a cabo.

Las personas con intenciones de colaborar con Alexis Custillo pueden hacerlo donando premios para el mate bingo. Para esto pueden contactarse con Alexis (3435309257) o con su mamá, Leticia (3435260288). A esos mismos teléfonos también pueden realizar la reserva de canelones para el lunes, y también para las próximas ventas de comida que irán realizando semana tras semana.

En España buscará cumplir su sueño

Luego, Custillo recordó cómo se le dio la posibilidad de ir al Viejo Continente: “a principios de año hubo una prueba de jugadores en Paraná, donde vinieron personas desde Córdoba. Ale Clemente, un técnico que tenía, me invitó, y fui. A los pocos días me llegó el mensaje de que fui seleccionado, lo cual significó una gran alegría. Éramos 70 jugadores y quedamos tres”.

El joven deportista ya tiene un panorama de lo que vivirá en España, donde tendrá que destacarse para tener la posibilidad de que, desde el Realeb, puedan ubicarlo en otro club: “Estoy muy entusiasmado. Sé que en esos tres meses tengo que dar lo mejor de mí para que se me abran otras puertas. Una vez que llegue realizaremos una especie de pretemporada y después disputaremos unas tres copas con el equipo. Si tengo la posibilidad de quedar en otra institución, ahí firmaré contrato profesional”.

“Me tocará vivir en el club durante ese tiempo -continuó con su relato-. Tengo la experiencia de haber ido a Zárate cuando tenía más o menos 17 años, en una prueba en el CADU. Si bien es otro país, otras costumbres y demás, tengo la experiencia de haber estado un año lejos de mi casa y me da cierta tranquilidad. Sé que cuento con el apoyo de mi familia, mis amigos, mi novia. Eso me da muchas fuerzas para poder ir en búsqueda de mi sueño, que es poder vivir de lo que me gusta que es el fútbol”.

“Iré con otros dos jugadores de Paraná, Yamil Cosnard y Fabricio Gervasutti, a quienes un conocido les comentó muchas cosas buenas del club y de cómo tratan a los jugadores que van a probarse. Eso y el hecho de ir con dos conocidos hace que esté más tranquilo”.

Toda su vida dedicada al fútbol

Alexis Custillo empezó a jugar al fútbol cuando tenía cuatro años en la Escuelita Efer y nunca dejó el deporte. Luego pasó por Boca de Colonia Avellaneda, Patronato, Don Bosco, Belgrano, Defensores Unidos de Zárate, Los Naranjitos hasta su llegada a Camioneros, antes de la posibilidad de emigrar a España. Consultado sobre lo que puede aportar adentro de la cancha, destacó sus virtudes.

“Empecé jugando de volante por los costados, tanto por derecha como por izquierda. Este año un técnico me dio la posibilidad de probarme como delantero y me gustó. Al principio me costó un poco el hecho de jugar de espaldas y golpearme con los centrales. Además, este año tuve la suerte de debutar en Primera y me encontré con defensores con mucha experiencia, que se saben todas las mañas del puesto y te lo hacen sentir. Pero me fui adaptando, evolucioné con mi juego y ahora disfruto de jugar como 9. Me gusta encarar en el uno contra uno, desbordar. Pero también disfruto de asociarme al juego colectivo, de ser útil para el equipo”, describió.