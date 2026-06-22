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Desempleo: según el Indec, la tasa en el primer trimestre fue del 7,8%

Para el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2026 fue del 7,8%. Son 1,1 millones de personas las que están sin trabajo.

22 de junio 2026 · 17:59hs
Según el Indec

UNO / Archivo

Según el Indec, la tasa de desempleo en el primer trimestre fue del 7,8%. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los números de las tasas de actividad, empleo y desocupación en el primer trimestre del año. Según el organismo, respectivamente se ubicaron en 48,6%, 44,8% y 7,8%.

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Los datos de desempleo del Indec

En el primer trimestre de 2026 la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, alcanzó el 48,6%; la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 44,8%.

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Y la tasa de desocupación (TD), es decir, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA, se ubicó en 7,8%.

En este sentido, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó los siguientes resultados: de un total de 30.1 millones de personas activas en todo el país (63,4%), el 51,4% (15,5 millones) forman parte de la población inactiva, es decir, que no tienen trabajo o no lo buscan de forma activa.

Mientras que el 48,6% (14,6 millones) conforman la Población Económicamente Activa (PEA), lo cual quiere decir que tienen al menos una ocupación o, sin tenerla, la buscan activamente y están disponibles para trabajar.

A su vez, la tasa de empleo conformó el 44,8%, equivalentes a 13,5 millones de personas que tienen al menos una ocupación, trabajando al menos una hora.

Más detalles brindados por el organismo

En cuanto a la tasa de desocupación, son 1,1 millones de personas las que están desocupadas, representando el 7,8%. Estas no tienen ocupación, pero sí buscan trabajo de manera activa y están disponibles para trabajar.

Por otro lado, de los 13,5 millones de ocupados, el 71,8% son asalariados, es decir, 9,7 millones de personas; de los cuales, el 62,1% tiene descuento jubilatorio y el 37,9% no cuenta con el mismo.

Ahora, en relación con los no asalariados, el 28,2% (3,8 millones), el 85,5% trabaja por cuenta propia, el 13% tiene patrón y el 1,1% es trabajador familiar sin remuneración.

Otro punto que destaca el informe del Indec es el de la informalidad laboral. En él, solo el 55,7% está en la formalidad y el 44,2% en la informalidad.

Por otra parte, del total de los 13,5 millones, el 8,1% no trabajó durante la semana; el 12,1% fue subocupado. Estos trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas; el 26,6% estuvo sobreocupado y el 53,3% tuvo ocupación plena, es decir, que trabaja más de 45 horas semanales.

Desempleo Indec tasa trimestre
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