Tras la victoria en las elecciones, el dólar oficial comenzó la semana en baja

En el día después de las elecciones, el dólar oficial cerró en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, una baja de $55 respecto del último cierre.

27 de octubre 2025 · 17:36hs
El inicio de la semana fue positivo tanto para el dólar como el mercado local. Con lo que fue el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, la divisa cerró con una baja de $100 y logró romper la barrera de $1.400: en media rueda se posicionó en $1.370.

El comportamiento del dólar oficial

Esa tendencia se mantuvo por la mañana hasta el mediodía, cuando comenzó a estabilizarse entre los $1.400 y $1.460. Al cierre del lunes finalizó en $1.460. Al momento, la inclinación en el mercado es favorable. Se mantienen las subas en la Bolsa porteña y bonos argentinos, mientras que las acciones que cotizan en Wall Street escalaron hasta 50% en los mejores casos.

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Donald Trump celebró el triunfo de Milei: "No solo ganó, ganó por mucho"

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

El dólar blue cotizó este lunes en $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una baja de 3,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.422,5, bajando 4,7% en el día y quedando lejos del límite del techo de la banda (hoy en $1.494,04).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 6,3% hasta $1.451,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso del 6,6% hasta los $1.463,62.

