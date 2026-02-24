Uno Entre Rios | El País | Pitbull

Condenaron al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe dictó una sanción contra el propietario del pitbull que protagonizó el ataque en el que murió Garrafa

24 de febrero 2026 · 18:34hs
Condenaron al dueño del pitbull que mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

El Tribunal de Faltas de la ciudad de Santa Fe condenó al dueño del pitbull que mató a Garrafa, el perro comunitario de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El imputado deberá pagar una multa millonaria y asistir a charlas de concientización durante todo el año.Según se estableció, el dueño del animal infringió la Ordenanza N° 11.180, que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos. En este sentido, la directora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, confirmó que el imputado fue citado, escuchado en audiencia y, tras la investigación administrativa, recibió una multa de 600 Unidades Fijas —equivalente actualmente a 1.206.000 pesos— y una pena accesoria de carácter formativo.

