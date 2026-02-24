Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

El autódromo de La Histórica será sede de la segunda fecha del calendario 2026 del TC Mouras y el TC Pista Mouras.

El autódromo de Concepción del Uruguay será escenario de la segunda fecha de la temporada 2026 del TC Mouras y el TC Pista Mouras. La actividad de la categoría escuela se llevará adelante el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Para la afición entrerriana y de toda la región, representa una oportunidad inmejorable de reencontrarse con el clásico espectáculo de los seis cilindros en línea, en un evento que promete movilizar la pasión fierrera local.

Originalmente, esta competencia debía disputarse el 22 de febrero en La Plata junto a las TC Pick Up, donde el piloto uruguayense, Tomás Pellandino, brilló con un segundo puesto a bordo de su Ford Ranger; sin embargo, la ACTC decidió trasladar la acción de las categorías escuela a La Histórica, otorgándole a la ciudad el protagonismo central del fin de semana automovilístico.

El parque automotor del TC Mouras

En lo que respecta al parque automotor, las categorías atraviesan un presente de transición. Tras una apertura de temporada en La Plata que registró un mínimo histórico de 24 protagonistas, el ambiente técnico y deportivo sigue de cerca la evolución de las inscripciones. En aquella primera fecha, el TC Mouras contó con 13 máquinas en pista, mientras que el TC Pista Mouras presentó 11, una cifra que la dirigencia busca robustecer en suelo entrerriano.

Pese a los números ajustados, la competitividad en pista se mantiene intacta y se espera que el número de participantes sea similar al del debut. Los fanáticos aguardan con expectativa la publicación de la lista oficial de inscriptos y el cronograma detallado de actividades, los cuales serán difundidos por la ACTC en las próximas horas, detallando los horarios de entrenamientos, clasificaciones y las finales del domingo.

Con la infraestructura del autódromo lista y el entusiasmo de los seguidores locales, Concepción del Uruguay vuelve a ratificar su lugar como plaza fundamental del automovilismo nacional, siendo el epicentro de la formación de los futuros talentos del Turismo Carretera.

De La Plata a La Histórica

La categoría escuela saldrá del Autódromo Roberto Mouras de La Plata después de tres años. La última competencia que se disputo fuera del trazado platense fue el 5 de febrero de 2023, ocasión en la que se desarrolló la segunda fecha del campeonato de aquel año.

El Autódromo Provincia de La Pampa, en la localidad de Toay, fue el epicentro de la carrera que quedó en manos de Ignacio Faín, con Dodge. Jeremías Scialchi, con Torino, y Matías Cravero, también con Dodge, completaron el podio respectivamente.

Justamente Faín ese año sería el piloto con más victorias en la categoría con cinco triunfos, pero el título quedaría en manos de Scialchi, que cosechó 227.75 unidades con el Torino del Trotta Competición.

Hasta el próximo domingo, van a pasar 1.120 días para que el TC Mouras y TC Pista Mouras compitan fuera del circuito platense. Espera el Autódromo Concepción del Uruguaypara la segunda fecha del campeonato 2026.

Antecedentes de la categoría escuela en Concepción del Uruguay

El circuito de Concepción del Uruguay fue sede de dos fechas de la temporada 2017 del TC Mouras. La primer competencia se desarrolló en el marco de la fecha 11. Ayrton Londero fue el ganador y Andrés Jakos, junto con Federico Iribarne, completaron el podio de aquel día. La Histórica fue escenario de la 14° jornada de dicho calendario. Facundo Della Mota fue el vencedor; mientras que Maximiliano Vivot ocupó el 2° lugar y Santiago Álvarez fue el 3°.

En 2018 también hubo dos carreras en el autódromo de Concepción del Uruguay. Justamente la apertura del campeonato fue allí, el 4 de febrero. Daniel Nefa, a bordo de un Chevrolet, se llevó el triunfo de los pilotos titulares; 2° Santiago Álvarez y 3° Damián Markel. Mientras que en la de invitados, la victoria fue para Luis José Di Palma, mientras que Valentín Aguirre y Christian Ledesma completaron el podio.

En 2019, la apertura del certamen volvió a ser en Concepción del Uruguay. El 3 de febrero, Daniel Nefa, con Chevrolet, volvió a llevarse el triunfo en suelo entrerriano, que compartió podio con Nicolás Ghirardi, en el segundo lugar con un Ford, mientras que Hernán Palazzo, con Dodge, llegó en la tercera ubicación.

El 9 de febrero de 2020, el TC Mouras volvió a abrir el campeonato en el circuito entrerriano. En esta ocasión, Juan Manuel Tomasello, con un Chevrolet, se llevó el triunfo en la primera fecha. Otto Fritzler, con Ford, y Maximiliano Vivot, con una Chevy, completaron el podio.

La última vez, el 22 de enero de 2023, el TC Mouras abrió el certamen en Concepción del Uruguay. Ignacio Faín, con Dodge, fue quien se llevó el triunfo, que dejó en segundo lugar a Jeremías Scialchi, en segundo lugar, y a Jorge Barrio en la tercera colocación.