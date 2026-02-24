Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

En un acuerdo de bloques del Senado se otorgó el cargo a la jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal. También se eligieron miembros para la AGN.

En el marco de su habitual sesión preparatoria, el Senado de la Nación designó este martes a sus autoridades, con la novedad de que la vicepresidencia no quedó en manos de la primera minoría, sino que pasó a ser de Carolina Moisés, que el día anterior se había ido junto con sus pares Sandra Fernández y Gustavo Andrada del interbloque Popular que conduce José Mayans.

En ese sentido, La Libertad Avanza cedió este martes la vicepresidencia del Senado a los gobernadores peronistas aliados , en lo que significó un fuerte golpe al Bloque Justicialista, con terminal en la ex presidenta Cristina Kirchner , porque dejó sin representación al peronismo en la conducción de la Cámara Alta.

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un senador en el esquema de autoridades del Senado, lo cual demuestra el grado de enfrentamiento entre La Libertad Avanza (LLA) y el Bloque Justicialista.

La jujeña peronista Carolina Moises, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en la vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.

Carolina Moises vicepresidenta Senado PJ jujeño peronistas aliados LLA

En tanto la bancada Kirchnerista quedó sin representación entre las autoridades. “Árbol que no se torció nunca, su tronco endereza”. “Esto ya salió torcido, tengo número y hago lo que quiero”, dijo José Mayans en referencia al oficialismo, para cargar a continuación contra Patricia Bullrich, quien acababa de proponer la reelección de Bartolomé Abdala como presidente provisional de la Cámara alta, a la radical Carolina Losada como vicepresidenta primera y a la cordobesa Alejandra Vigo como vice segunda. Y en último lugar -porque era la única que tenía que jurar, aclaró- a María Carolina Moisés para la vicepresidencia.

“A decir del presidente, ella era una persona que destrozaba cosas, y ahora está haciendo eso”, disparó Mayans en alusión a la presidenta del bloque La Libertad Avanza. Y siguió: “Hace una propuesta que está amparada por la soberbia del momento, yo ya vi esto… Siempre reivindico el gesto de (Raúl) Alfonsín, que habiendo ganado con contundencia las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a sus adversarios circunstanciales y ofrecerle a Ítalo Luder la presidencia de la Corte Suprema”.

En ese marco, Mayans aclaró que no objetaba los nombres de las personas propuestas, pero sí “la falta de respeto”, por lo que no iban a acompañar esa propuesta que se votó a continuación y arrojó como resultado 45 votos positivos, 24 en contra y una abstención, que correspondió al catamarqueño Andrada, ahora en la bancada que justamente preside Moisés.

Votaron a favor todos los senadores de La Libertad Avanza y sus aliados, mientras que en contra lo hicieron los del interbloque Popular. Estuvieron ausentes el radical Maximiliano Abad y el tucumano Juan Manzur.

Senado de la Nación

Hecha la votación, el reelecto presidente provisional, Bartolomé Abdala, ratificó su compromiso “para seguir trabajando al servicio del país” y agradeció a “quienes han confiado nuevamente” eligiéndolo en ese cargo, que espera seguir ejerciendo con “responsabilidad, honor y gran orgullo”.

A continuación fueron ratificados en sus cargos Agustín Giustinian como secretario Parlamentario; Alejandro Fitzgerald como secretario Administrativo; Dolores Martínez prosecretaria Parlamentaria y Lucas Clark prosecretario Administrativo.

El senador correntino Carlos “Camau” Espínola hizo reserva de la Prosecretaría de Coordinación Operativa, para que se elija en una próxima sesión, mientras que Mayans anunció el acompañamiento de esos cargos. Solo votaron en contra Eduardo “Wado” de Pedro y la fueguina Cristina López.

Actividad parlamentaria