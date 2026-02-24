Gripe aviar: confirman nuevo caso y recomiendan a productores reforzar medidas sanitarias

El caso gripe aviar fue dado a conocer por el SENASA y se registró en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga.

El caso gripe aviar fue dado a conocer por el SENASA y se registró en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga. También se confirmaron 5 casos de Mpox

El mismo fue dado a conocer por el SENASA y se registró en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 la Reserva Laguna La Salada Grande, ubicada en la localidad de General Juan Madariaga (PBA) y, al tratarse de aves silvestres, esta detección no afecta el estatus sanitario ni las operaciones comerciales de la Argentina.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el cual se añadió: “No obstante, con el objetivo de evitar la propagación del virus, se recomienda a los productores avícolas comerciales reforzar las medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad, y a los tenedores de aves de traspatio mantenerlas en espacios protegidos para evitar el contacto con aves silvestres, intensificar la higiene y desinfección de instalaciones y restringir el acceso de aves silvestres al agua y alimento”.

Por otro lado, en el citado informe del BEN correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 06 de 2026, se señaló que todos los virus respiratorios se mantienen en valores de baja circulación: en el caso del SARS-CoV-2 se mantiene estable y no se registraron nuevas notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR) durante las últimas semanas.

La gripe aviar tiene en vilo a los productores.jpg Se trata de un nuevo caso positivo en una granja de ponedoras de Racedo, ubicada a 200 o 300 metros del lugar donde el 20 de mayo se registró el primer caso, que demandó sacrificar 13 mil aves.

En relación a los casos de Influenza A(H3N2), se mantienen los 58 casos confirmados del subclado J.2.4.1 (K) en la SE 05 y los mismos se distribuyeron en 18 jurisdicciones del país, concentrándose mayoritariamente en las regiones Centro y Sur. Las provincias con mayor cantidad de casos hasta el momento son Mendoza con 9 casos y Santa Cruz con 8 y le siguen Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 7 casos; Provincia de Buenos Aires (PBA) con 6; Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego con 3 casos; Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Tucumán con 2 casos; Chubut, Formosa, La Pampa, Río Negro y San Juan con un caso cada una.

Además, el BEN informó que durante la SE 06 se registraron 24 nuevos casos de coqueluche. El total de confirmados en lo que va del 2026 es de 153 casos, con una incidencia de 0,33 casos por cada 100 mil habitantes. Si bien estos datos superan las cifras registradas para el mismo período de años anteriores, deben ser entendidos como una consecuencia del aumento de casos registrado durante el año 2025.

La única forma de prevenir contagios y evitar cuadros graves de coqueluche es con esquemas de vacunación completos. En este sentido, el análisis de las coberturas de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y la necesidad de que las provincias refuercen las estrategias de sensibilización y vacunación para completar esquemas y mejorar las coberturas de la población objetivo.

Mpox

También se confirmaron 5 casos de Mpox o viruela símica

En tanto, desde la última actualización publicada en el BEN de la SE 01 de 2026, se confirmaron 5 nuevos casos de Mpox en Argentina, 2 de ellos correspondientes a 2025 y solo 3, al año en curso lo que evidencia un leve descenso en el promedio de casos por semana registrado el año pasado. Entre la SE 18 y la SE 45 se confirmaron un promedio de 5 casos semanales, con un pico de 12 casos en la SE 28.

Los casos de 2026 corresponden a hombres de entre 29 y 34 años residentes de CABA (2 casos) y Río Negro (1, con antecedente de viaje a Chile). Hasta el momento, el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán” pudo realizar los estudios para la identificación de clado en 2 de los casos confirmados, identificando en ambos, el clado II.

En septiembre de 2025 se dio por finalizada la Emergencia en Salud Pública de Importancia Internacional causada por la potencial introducción del Clado Ib a través de viajeros. Sin embargo, resulta de suma importancia indagar si las personas que presentan síntomas tienen antecedente de viaje a África o contacto con viajeros a países donde está circulando el virus.

Los equipos de salud de las jurisdicciones señalan que se consideran casos sospechosos de Mpox a aquellas personas que presenten exantema o lesiones cutáneas agudas (vesiculares, pustulosas o costrosas), únicas o múltiples, localizadas en cualquier parte del cuerpo, con o sin fiebre, acompañadas por cefalea, mialgias, dolor lumbar, astenia y linfadenopatías.

También pueden presentar dolor rectal, proctitis o inflamación genital, aun en ausencia de pródromo febril, es decir, sensación de malestar general, aumento de temperatura leve, dolores musculares, náuseas o vómitos. En todos los casos, la evaluación clínica debe complementarse con la investigación de antecedentes epidemiológicos y la confirmación diagnóstica por laboratorio.