Uno Entre Rios | El País | peajes

Peajes de rutas nacionales aumentan casi 20%

Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

24 de febrero 2026 · 14:27hs
Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios
Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios
Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó un aumento de hasta 19%, desde esta semana, en los cuadros tarifarios de los peajes en las rutas nacionales concesionadas a la empresa estatal Corredores Viales SA, en pleno proceso de privatización.

La aprobación se formalizó mediante la Resolución 248/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial, tras cumplimentar con el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas", para que la ciudadanía se exprese.

En un acuerdo de bloques del Senado se otorgó el cargo a la jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal. También se eligieron miembros para la AGN.

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

El mismo fue dado a conocer por el SENASA y se registró en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga.

Gripe aviar: confirman nuevo caso y recomiendan a productores reforzar medidas sanitarias

En el texto oficial, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional.

Peajes rutas nacionales licitación privatizaciones privatización

LEER MÁS: Rutas nacionales: entre 67% y 70% se encuentra en regular o mal estado

Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que terminó aprobando tras la consulta pública.

La novedad que trae la actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

Los nuevos precios establecidos empezarán a regir desde este jueves 26 de febrero y afectan a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

LEER MÁS: Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

rutas nacionales Ruta 14 privatización peajes Red

Los nuevos valores para rutas nacionales

  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500
  • Vehículos de más de 6 ejes: $9.000

Las nuevas tarifas para Autopista Ricchieri

  • Motocicletas: $650 - Hora pico: $750
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000
  • Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500

peajes Rutas Nacionales Aumentos gobierno nacional
Noticias relacionadas
Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales SA.

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Mauricio Macri pasó por La Fábrica Podcast

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión.

El Gobierno nacional dijo que el paro generó pérdidas millonarias y tuvo poca adhesión

Ver comentarios

Lo último

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Ultimo Momento
Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

Después de más de dos décadas, Árbol regresa a Paraná

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

Policiales
Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Daniel Tavi Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Daniel "Tavi" Celis fue trasladado a la cárcel de Paraná

Ovación
Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Se conoció cómo se disputará el Torneo Dos Orillas de Damas 2026

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

Los candidatos a suceder a Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River

La provincia
San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Murió Mauricio Fernández, percusionista de Pont a Bailar

Dejanos tu comentario