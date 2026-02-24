Se disputaron cuatro partidos correspondientes a la llave de vuelta de los playoff de la Champions League. Bodo Glimt dio la nota. Atlético Madrid también pasó.

El golpe de la jornada lo dio el sorprendente Bodo/Glimt, que eliminó al último finalista y dejó afuera al Inter en los playoffs de la UEFA Champions League. El conjunto noruego se impuso 2-1 en el estadio Giuseppe Meazza y selló un global de 5-2 para meterse en los octavos de final, en una de las mayores sorpresas de la temporada.

Se disputaron cuatro partidos correspondientes a la llave de vuelta de los playoffs rumbo a octavos, instancia donde ya esperan otros ocho equipos. El torneo de clubes más importante de Europa atraviesa su segunda edición con formato renovado y mantiene a 20 equipos en carrera hacia la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.

Se definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League

En Milán, el Inter no pudo revertir la serie y quedó eliminado ante un rival que fue subestimado al inicio de la competencia. Lautaro Martínez no fue convocado por una distensión en el sóleo de la pierna izquierda sufrida en la ida. El Bodo/Glimt, que ya había dado señales al vencer 3-1 al Manchester City como local y 2-1 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, volvió a demostrar personalidad. Además, llegó más descansado al cruce, ya que la liga noruega comenzará recién el 15 de marzo y pudo enfocarse exclusivamente en la competencia continental.

Bodo Glimt champions league 1 Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

En Madrid, el Atlético respondió con contundencia. El equipo de Diego Simeone goleó 4-1 al Club Brugge en el Riyadh Air Metropolitano y avanzó con un global de 7-4 tras el 3-3 de la ida. Alexander Sorloth marcó tres tantos y Johnny Cardoso completó la cuenta, mientras que el ecuatoriano Joel Ordóñez había igualado transitoriamente. Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares; Nahuel Molina ingresó en el complemento y Juan Musso junto a Thiago Almada estuvieron en el banco. El Colchonero espera ahora por Liverpool o Tottenham Hotspur.

En Alemania, el Bayer Leverkusen igualó 0-0 con Olympiacos en el BayArena y avanzó gracias al 2-0 conseguido en la ida. Exequiel Palacios fue titular y Ezequiel Fernández ingresó desde el banco en el conjunto alemán, mientras que Francisco Ortega, Santiago Hezze y Lorenzo Scipioni sumaron minutos en el elenco griego.

Por su parte, el Newcastle United venció 3-2 al Qaraba FK en St. James’ Park y completó un contundente 9-3 en el global para sellar su clasificación.

Ya aguardan en octavos Arsenal, Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y el propio Manchester City, además de Liverpool y Tottenham. Arsenal avanzó con puntaje ideal en la fase de liga; Bayern sumó 21 de 24 posibles; Liverpool y Tottenham lograron 18 y 17 unidades, respectivamente, mientras que Chelsea acumuló 16.

La llave continuará este miércoles con cuatro cruces decisivos: Atalanta recibirá al Borussia Dortmund tras caer 2-0 en la ida; Juventus intentará revertir el 5-2 frente al Galatasaray; el Paris Saint-Germain defenderá en París el 3-2 ante AS Monaco; y el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu a Benfica con ventaja 1-0, en una serie atravesada por el escándalo entre Gianluca Prestianni y Vinicius. Pese a la suspensión provisoria impuesta por la UEFA, el argentino viajó a Madrid y aguarda por el choque decisivo.