El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst, rumbo al Mundial de Atletismo en Bulgaria

Juan Ignacio Eihhorst fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down para integrar la delegación nacional.

Un nuevo desafío internacional se abre para el deporte entrerriano. Juan Ignacio Eihhorst, conocido por todos como “Nacho”, fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) para integrar la delegación nacional que competirá en el Mundial de Atletismo, previsto del 13 al 19 de junio en Sofía, Bulgaria.

Con apenas 20 años y oriundo de San Marcial, en el departamento Uruguay, el joven volverá a vestir los colores argentinos tras su participación en los Trisome Games disputados en Turquía en 2024. Aquella experiencia significó su primera salida internacional; esta vez, según coinciden su entorno y su entrenador, el objetivo será netamente competitivo.

“Estoy preparando para el mundial”, expresó Nacho con sencillez y entusiasmo al referirse al compromiso que lo espera en Europa. La frase resume el presente de un atleta que combina disciplina, constancia y una enorme pasión por el atletismo.

Una historia de esfuerzo y perseverancia

Eihhorst practica atletismo desde 2016. A lo largo de estos años se fue consolidando en distintas pruebas de lanzamiento, especialidad en la que se destaca a nivel nacional. “Hago otras disciplinas, balas, discos, jabalinas”, contó sobre el abanico de competencias en las que participa.

Su preparación se desarrolla en la Escuela de Atletismo de Alto Rendimiento de Villaguay, donde entrena bajo la supervisión del profesor Alan Espinosa. Tres veces por semana —lunes, miércoles y viernes— viaja desde su localidad para cumplir con sesiones técnicas específicas, mientras que el resto de los días complementa el trabajo físico en San Marcial.

El esfuerzo no es menor. Los traslados constantes implican tiempo, organización y recursos económicos. En ese sentido, el acompañamiento familiar ha sido clave en el crecimiento deportivo de Nacho. “Ignacio y su familia hacen un esfuerzo muy importante para poder viajar acá a la ciudad de Villaguay y entrenar con nosotros”, destacó Espinosa.

De la experiencia al objetivo competitivo

El entrenador remarcó la evolución del atleta desde su primera experiencia internacional. “La primera vez que fue a Turquía fue más bien una cuestión de aprendizaje; ahora sí realmente Ignacio está yendo a competir”, subrayó.

La diferencia no es solo conceptual. Eihhorst llega al Mundial como campeón nacional en su categoría, con marcas que lo posicionan de buena manera frente a rivales de otros países. El proceso de preparación ha sido sostenido y planificado, con evaluaciones periódicas y ajustes técnicos en cada disciplina.

Como parte de esa puesta a punto, el joven participó de una concentración de alto rendimiento en Jujuy entre el 9 y el 13 de febrero, junto al resto del seleccionado argentino. Allí trabajó aspectos físicos, técnicos y tácticos, además de fortalecer el espíritu de equipo con sus compañeros de delegación.

Doble presencia entrerriana

La provincia de Entre Ríos tendrá doble representación en Sofía, ya que otra atleta oriunda de Urdinarrain también fue convocada para integrar el equipo nacional. La noticia refuerza el crecimiento del deporte adaptado en el territorio provincial y el trabajo que se viene realizando desde distintas instituciones y entrenadores.

Para Nacho, sin embargo, el foco está puesto en superarse. La experiencia internacional no solo representa la posibilidad de medirse con los mejores del mundo, sino también de continuar ampliando horizontes personales y deportivos.

El desafío económico para Juan Ignacio Eihhorst

Más allá de la ilusión y la preparación, el viaje a Bulgaria implica un importante desafío económico. Según explicó Espinosa, los costos de participación no están completamente cubiertos.

“Los costos de Ignacio, inclusive mis costos si pudiera acompañarlo, corren por cuenta nuestra”, señaló el entrenador. Ante este escenario, el equipo analiza distintas alternativas para garantizar la presencia del atleta en el Mundial, desde gestiones institucionales hasta posibles campañas de apoyo.

El objetivo es claro: que la cuestión económica no se convierta en un obstáculo para concretar un sueño construido durante años de entrenamiento.

Un sueño que sigue creciendo

Mientras avanza la cuenta regresiva hacia el 13 de junio, Juan Ignacio Eihhorst mantiene su rutina diaria con la misma constancia que lo llevó hasta aquí. Cada lanzamiento, cada viaje a Villaguay y cada sesión de entrenamiento forman parte de un camino que hoy lo deposita nuevamente en la escena internacional.

Consultado sobre cómo vive esta etapa, respondió con una sola palabra que resume su presente: “Contento”.

En esa simple expresión se condensa el orgullo de representar a la Argentina, el esfuerzo compartido con su familia y su entrenador, y la ilusión de competir en un Mundial. Para Entre Ríos, su participación no solo es motivo de orgullo deportivo, sino también un ejemplo de superación y compromiso.