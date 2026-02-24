Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay integrará la Zona 1. El Lobo enfrentará en la primera fase a ocho equipos con los que compartió grupo en la temporada 2025.

El Consejo Federal de Fútbol oficializó el formato de disputa y las zonas de la temporada 2026 del Torneo Federal A. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay será el único representante entrerriano del certamen que ofrecerá dos plazas a la Primera Nacional 2027.

El campeonato contará con la participación de 37 equipos. Los competidores fueron distribuidos de acuerdo a su cercanía geográfica en cuatro grupos. Uno de ellos estará conformado por 10 elencos y los tres grupos restantes reunirá a 9 clubes.

La Selección Argentina conoce a sus rivales en la Super Ronda del Campeonato Panamericano

El Lobo uruguayense integrará la Zona 1. En este sector enfrentará a ocho equipos con los que compitió en la temporada 2025: El Linqueño de Lincoln, Gimnasia de Chivilcoy, equipo que anoche enfrentó a Boca Juniors por Copa Argentina, Independiente de Chivilcoy, Douglas Haig de Pergamino, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco. A este listado se agregó Escobar FC, equipo que hará su estreno en la divisional tras haber ascendido recientemente desde el Torneo Regional Amateur.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Gimnasia y Esgrima | Concepcion del Uruguay, Entre Rios (@clubgimnasiacdelu)

Las restantes zonas del Torneo Federal A

La Zona 2 agrupará a equipos del norte y litoral del país. En este sector competirán Juventud Antoniana de Salta, Tucumán Central, San Martín de Formosa, Sol de América de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Defensores de Puerto Vilelas, Sarmiento de La Banda, Bartolomé Mitre de Posadas y Boca Unidos de Corrientes.

La Zona 3 estará compuesta por Cipolletti de Río Negro, Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces, Neuquén, Huracán Las Heras, San Martín de Mendoza, Fundación Amigos por el Deporte de Mendoza (Fadep), Juventud Unida Universitario de San Luis, Costa Brava de General Pico, La Pampa, Atenas de Río Cuarto y Argentino de Monte Maíz, Córdoba.

Por su parte, la Zona 4 reunirá a Germinal de Rawson, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Sol de Mayo de Viedma, Olimpo de Bahía Blanca, Villa Mitre de Bahía Blanca, Ramón Santamarina de Tandil, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Kimberley de Mar del Plata y Alvarado de Mar del Plata.

El camino al ascenso

La Primera Fase tendrá enfrentamientos todos contra todos a dos ruedas en sus respectivas zonas. Clasifican a la Zona Campeonato aquellos equipos que finalicen del primer al quinto de las dos zonas de 10, y del primero al cuarto de los grupos de 9. El resto, irán a la Zona Reválida.

La Segunda Fase tendrá dos grupos en la Zona Campeonato, y otros dos en la Reválida. Insta instancia se disputará a una sola ronda.

En la zona Campeonato Clasificarán a Playoffs del primero al cuarto de cada zona. Jugarán entre sí partidos de ida y vuelta hasta obtener al primer ascendido.

En la Reválida clasificarán a Playoffs del primero al quinto de cada zona. Jugarán entre sí, más los perdedores de la Zona Campeonato, hasta el segundo ascenso.

Los dos peores de los dos grupos de Reválida (de la Tabla General de Promedio de Puntos) descenderán.