Coimas: secuestraron el celular de Diego Spagnuolo y más de 260.000 dólares al dueño del laboratorio

Secuestraron el celular, una computadora y documentación a Diego Spagnuolo. A uno de los dueños de Suizo Argentina le encontraron más de 260.000 dólares y su pasaporte

22 de agosto 2025 · 13:44hs
Secuestraron el celular, una computadora y documentación a Diego Spagnuolo. A uno de los dueños de Suizo Argentina le encontraron más de 260.000 dólares y su pasaporte
Secuestraron el celular, una computadora y documentación a Diego Spagnuolo. A uno de los dueños de Suizo Argentina le encontraron más de 260.000 dólares y su pasaporte
Secuestraron el celular, una computadora y documentación a Diego Spagnuolo. A uno de los dueños de Suizo Argentina le encontraron más de 260.000 dólares y su pasaporte

La Policía de la ciudad de Buenos Aires encontró al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un country de Pilar y, por orden del juez federal Sebastián Casanello, se le secuestró el celular, una computadora y documentación, en el marco de la causa por los supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina para la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Además, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaban yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres que en su interior había dólares de montos varios. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y el empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que la fuerza de seguridad continuó con los allanamientos luego que los que se hicieron en la madrugada en los domicilios registrados a nombre del ex funcionario no fue encontrado.

Pero la investigación continuó y este mediodía personal de la Policía de la Ciudad llegó a un country del partido bonaerense de Pilar donde estaba Spagnuolo circulando en un automóvil, un VW Nivus. La Policía lo detuvo y le secuestró el celular. Eso había solicitado el fiscal federal Franco Picardi y lo ordenó el juez federal Sebastián Casanello. El móvil será peritado. Además se secuestró una computadora y documentación.

El procedimiento formó parte de los 15 allanamientos que ordenó la justicia en la causa. Ayer a la noche fueron allanadas las sedes de ANDIS y de la droguería de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró computadoras y documentación vinculada a la compra y licitaciones de medicamentos.

Otros allanamientos fueron en viviendas de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tampoco fue hallado.

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

El hecho se conoció a través del programa Data Clave en el canal de streaming “Carnaval”. Allí se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "defalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamento y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación y a la hermana del presidente, Karina Miliaei.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios.

En la causa judicial, el fiscal Picardi pidió distintos allanamientos a organismos y domiciliarios particulares. ANDIS y la droguería Suizo Argentina fueron allanadas por la Policía de la ciudad y se secuestró documentación y computadoras y aparatos tecnológicos que serán peritados.

También se dispusieron allanamientos en los domicilios de Spagnuolo, Garbellini y los directivos de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

En el domicilio de Emmanuel Kovalivker, en Nordelta, la Policía encontró al empresario en un auto con sobres en los que tenía distribuidos cerca de 200 mil dólares junto con anotaciones. Todo fue secuestrado junto con su teléfono celular.

