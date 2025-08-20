Uno Entre Rios | El País | coimas

Coimas en compras de medicamentos

Un audio involucra a Karina Milei y a los primos Lule Menem y Martín Menem en un caso de coimas en la compra de medicamentos

20 de agosto 2025
Un audio involucra a Karina Milei y a los primos Lule Menem u Martín Menem en un caso de coimas en la compra de medicamentos

Un audio involucra a Karina Milei y a los primos Lule Menem u Martín Menem en un caso de coimas en la compra de medicamentos

En los últimos días se viralizó un supuesto audio en el que Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), detalla las coimas en la compra de medicamentos en el que estarían involucrados Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem. "Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%", dice el titular de Andis, amigo de Javier Milei.

La droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovalivker, con vínculos con los primos Menem,aparece mencionada como quien ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que va directo a la hermana del presidente Javier Milei y los riojanos, según una investigación de LPO.

El canal de streaming Carnaval difundió un supuesto audio de Diego Spagnuolo, amigo y abogado personal de Javier Milei que habría filtrado la gente que responde a Santiago Caputo.

En los audios que se conocieron este martes, Spagnuolo le comenta a su interlocutor que el Presidente no es parte del negocio. "Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores", le dice a alguien de su confianza probablemente -por los sonidos de fondo- en un bar.

El funcionario describe el porcentaje de la coima y cómo se reparte. Dice que la gente de la Suizo Argentina llama a los proveedores y les dice que ahora tienen que poner el 8%. Que ya no es más el 5% que se cobraba anteriormente (se referirían al gobierno de Alberto Fernández).

La droguería vinculada a los Menem es la que recauda ese 8%. "De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay", dice Spagnuolo en audios que recibió el periodista Mauro Federico.

De lo que cobran de medicamento tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. Es una gama enorme de negocios que hay.

Qué tiene que ver Karina Milei

El titular de la Andis explica el porcentaje que se lleva la hermana del Jefe de Estado. "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", dice dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según cuenta Spagnuolo, ese 8% ronda los 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

"Esto no es una operatoria improvisada. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional lo frizé. Después me quiso meter al de Recursos Humanos y lo frizé. Al final me metió el más importante de todos a través Karina. Uno que vino para chorear", dice en un relato impactante.

En los audios que trascendieron, Spagnuolo deja en claro que el presidente está al tanto de la maniobra de corrupción: "Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina. Le dije no te podés hacer el boludo conmigo. No me tires a mi este fardo", se lo escucha decir.

Qué tiene que ver Sandra Pettovello

LPO había contado de la sospecha de una operación interna de Sandra Pettovello contra Lule y Martín Menem. Fue tras la presentación de una denuncia en la justicia federal por estafa y administración fraudulenta por los 30 mil millones de la droguería Suizo Argentina.

Esa denuncia realizada por Alejandro Díaz Pascual, el abogado que en el gobierno consideran cercano a Sandra Pettovello. La denuncia surgió en medio de una fuerte interna entre la ministra de Capital Humano y Karina. Tras ese episodio, ambas se mostraron sonrientes en el balcón de la Casa Rosada. Fue un intento de desmentir la interna entre ellas.

Acusan a Pettovello de empujar la denuncia contra Menem por los 30 mil millones de la droguería Suizo Argentina

El periodista Tomás Méndez había revelado que la Andis le compró a Suizo Argentina productos medicinales por casi $27.000 millones. Méndez aseguró que la firma es cercana a Martín Menem y comercializa los productos de su compañía de suplementos dietarios Gentech.

