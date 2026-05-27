Uno Entre Rios | El País | Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

La Ciudad de Buenos Aires enviará un proyecto para regular las apps de viajes y modernizar el sistema de taxis con menos trámites y nuevas exigencias de seguridad.

27 de mayo 2026 · 07:49hs
Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

Tras el avance de las apps, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviará a la Legislatura un proyecto de ley que busca ordenar las aplicaciones de viajes y modernizar el sistema de taxis. El mismo comenzará a aplicarse a través de un decreto del Ejecutivo, buscando sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en el distrito.

El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas.

Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja

Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Músicos paranaenses emocionan Buenos Aires con un tributo a Les Luthiers

Las medidas fueron anunciadas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

En este contexto, Macri explicó que "durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos” y remarcó que "la Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.

LEER MÁS: Paraná: se aprobó el uso de UBER y otras plataformas electrónicas

Los taxis

Cabe recordar que el servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte). Es un régimen propio de un servicio público de transporte. Hoy exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.

Con esta nueva medida, se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

Y se eliminarán para los taxis obligaciones como: la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles; la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria; la obligatoriedad de turnos fijos; la obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias, ahora podrán ser digitales; y la obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

En tanto a las apps se les exigirá que los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación; los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional; se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

Buenos Aires viajes
Noticias relacionadas
En abril cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo. 

Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

Menem y Caputo se mostraron juntos en la mesa política tras el pico de tensión y la intermediación de Milei

Conadu confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades. Sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional no cumple la Ley de Financiamiento Universitario

Docentes universitarios: cinco días de protesta por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento

mapa del sobrepeso y el retraso del crecimiento en la argentina

Mapa del sobrepeso y el retraso del crecimiento en la Argentina

Ver comentarios

Lo último

Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

Ultimo Momento
Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

Horóscopo del miércoles 27 de mayo de 2026

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

Por no poder afrontar un alquiler, cada vez más gente vuelve a vivir con sus padres

Por no poder afrontar un alquiler, cada vez más gente vuelve a vivir con sus padres

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Policiales
Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Concordia: una joven sufrió heridas tras chocar con su moto un tanque cisterna

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

Ovación
Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Estudiantes venció a Independiente Medellín en un partido dramático y se clasificó

Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

Riestra igualó ante Palestino en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana

La provincia
El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

El PJ cuestionó la reforma previsional y advirtió por el impacto sobre jubilados y municipios entrerrianos

Por no poder afrontar un alquiler, cada vez más gente vuelve a vivir con sus padres

Por no poder afrontar un alquiler, cada vez más gente vuelve a vivir con sus padres

Paraná vivió un intenso movimiento turístico el fin de semana largo

Paraná vivió un intenso movimiento turístico el fin de semana largo

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Dejanos tu comentario