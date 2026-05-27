Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes

La Ciudad de Buenos Aires enviará un proyecto para regular las apps de viajes y modernizar el sistema de taxis con menos trámites y nuevas exigencias de seguridad.

Tras el avance de las apps, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviará a la Legislatura un proyecto de ley que busca ordenar las aplicaciones de viajes y modernizar el sistema de taxis. El mismo comenzará a aplicarse a través de un decreto del Ejecutivo, buscando sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en el distrito.

El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas.

Las medidas fueron anunciadas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

En este contexto, Macri explicó que "durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos” y remarcó que "la Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.

Los taxis

Cabe recordar que el servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte). Es un régimen propio de un servicio público de transporte. Hoy exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.

Con esta nueva medida, se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

Y se eliminarán para los taxis obligaciones como: la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles; la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria; la obligatoriedad de turnos fijos; la obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias, ahora podrán ser digitales; y la obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

En tanto a las apps se les exigirá que los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación; los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional; se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.