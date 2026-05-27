Tras el avance de las apps, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviará a la Legislatura un proyecto de ley que busca ordenar las aplicaciones de viajes y modernizar el sistema de taxis. El mismo comenzará a aplicarse a través de un decreto del Ejecutivo, buscando sumar un nuevo marco legal que aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en el distrito.
Ciudad de Buenos Aires buscará regular las apps de viajes
La Ciudad de Buenos Aires enviará un proyecto para regular las apps de viajes y modernizar el sistema de taxis con menos trámites y nuevas exigencias de seguridad.
El objetivo es agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas.
Las medidas fueron anunciadas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.
En este contexto, Macri explicó que "durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos” y remarcó que "la Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.
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Los taxis
Cabe recordar que el servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte). Es un régimen propio de un servicio público de transporte. Hoy exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.
Con esta nueva medida, se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.
Y se eliminarán para los taxis obligaciones como: la capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida; el máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles; la necesidad de escribano público para formalizar la operatoria; la obligatoriedad de turnos fijos; la obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias, ahora podrán ser digitales; y la obligatoriedad del uso de camisa en conductores.
En tanto a las apps se les exigirá que los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación; los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional; se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.