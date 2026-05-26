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Cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo

La caída de la venta de combustibles cayó por tercer mes seguido según el dato de abril de comercialización al público, representa el 2,38 % interanual.

26 de mayo 2026 · 21:28hs
En abril cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo. 

En abril cayó la venta de combustibles por tercer mes consecutivo. 

Según un informe, abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026. El informe realizado por Surtidores, se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38% interanual.

LEER MÁS: Aumento de combustibles en mayo: la suba por impuestos que dispuso el Gobierno

Caída de la venta de combustibles

“Tercer mes consecutivo del 2026 en el que se percibe una caída de la venta de combustibles al público interanual”, comienza diciendo el escrito de Surtidores sobre el análisis que realizó en base a la caída de las ventas de combustibles en el país.

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Al respecto, detalla que “se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38% interanual”. Y, a su vez, “en relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98%, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30”.

Más adelante, marca que “aunque más moderada, la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa” y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3, a 5,85%.

Por otro lado, indica que “la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con descensos más pronunciados”.

venta Combustibles mes
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