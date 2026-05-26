El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, integrado por el juez de cámara de Rosario, Otmar Paulucci, decidió no hacer lugar al pedido de revocación de la libertad condicional del represor José Darío Mazzaferri, de 68 años. La solicitud había sido presentada por el Fiscal General José Ignacio Candioti, quien requería la detención inmediata del condenado basándose en que ya se encontraba firme tras diversos rechazos de recursos por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El ex agente de la Policía Federal Argentina fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita, torturas y secuestros, como coautor de los hechos ocurridos en “La noche del mimeógrafo” en Concepción del Uruguay. Estuvo un tiempo detenido en la cárcel de Ezeiza, pero tras varios recursos consiguió la libertad condicional en marzo de 2024 a través de un fallo del TOF.

El magistrado fundamentó su decisión señalando que, según informes actualizados, aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras este trámite en la Secretaría Penal Especial no sea resuelto, el tribunal consideró que no corresponde hacer lugar a la revocación de la libertad solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

jose dario mazzaferri José Darío Mazzaferri. Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

En esta causa se investigaron los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay en julio de 1976, durante la última dictadura cívico militar, que tuvieron entre sus víctimas a estudiantes secundarios que fueron detenidos el 19 de julio de ese año y permanecieron cautivos ilegalmente en la Delegación de la Policía Federal, donde también fueron torturados.

Los jóvenes eran militantes políticos que protestaban contra la dictadura de Jorge Rafael Videla, para lo cual distribuían panfletos que habían impreso con un mimeógrafo. La búsqueda de ese instrumento fue el eje de los interrogatorios, dado que la protesta era considerada un acto de "subversión", y por eso estos episodios se recuerdan como "La noche del Mimeógrafo".

La patota de Mazzaferri

Mazzaferri era quien comandaba la patota que se encargaba de secuestrar a los militantes y mantenerlos cautivos en la sede de la Policía Federal, donde él mismo se encargaba de someterlos a salvajes torturas. Además era él quien enseñaba a sus pares cómo usar la picana.

Al pedido de la Fiscalía Federal también se había sumado María Emma Bargagna, coordinadora del Registro de Únicas Víctimas (RUV), quien intervino bajo la figura de amicus curiae. En su argumentación, remarcó que Mazzaferri se profugó durante varios años -desde 2009 hasta diciembre del año 2013- antes de ser juzgado, prolongando el sufrimiento de las víctimas. Además, destacó que el condenado no ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón por los daños irreparables causados, cuestionando la verdadera "readaptación social" del ex policía.