Uno Entre Rios | Policiales | libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El juez Otmar Paulucci rechazó el pedido de revocar la libertad condicional de José Darío Mazzaferri, condenado por delito de Lesa Humanidad en Entre Ríos.

26 de mayo 2026 · 12:16hs
José Darío Mazzaferri.

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

José Darío Mazzaferri.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, integrado por el juez de cámara de Rosario, Otmar Paulucci, decidió no hacer lugar al pedido de revocación de la libertad condicional del represor José Darío Mazzaferri, de 68 años. La solicitud había sido presentada por el Fiscal General José Ignacio Candioti, quien requería la detención inmediata del condenado basándose en que ya se encontraba firme tras diversos rechazos de recursos por parte de la Cámara Federal de Casación Penal. El ex agente de la Policía Federal Argentina fue condenado a 16 años de prisión por asociación ilícita, torturas y secuestros, como coautor de los hechos ocurridos en “La noche del mimeógrafo” en Concepción del Uruguay. Estuvo un tiempo detenido en la cárcel de Ezeiza, pero tras varios recursos consiguió la libertad condicional en marzo de 2024 a través de un fallo del TOF.

El magistrado fundamentó su decisión señalando que, según informes actualizados, aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja interpuesto por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras este trámite en la Secretaría Penal Especial no sea resuelto, el tribunal consideró que no corresponde hacer lugar a la revocación de la libertad solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

condenan a una pareja que recibio mas de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Automovilista perdió el control, colisionó contra el cordón cuneta, se subió a la acera e impactó contra un árbol, en Ubajay 

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

jose dario mazzaferri
José Darío Mazzaferri.

José Darío Mazzaferri.

LEER MÁS: Condenaron a 20 años de prisión al policía torturador Mazzaferri

En esta causa se investigaron los hechos ocurridos en Concepción del Uruguay en julio de 1976, durante la última dictadura cívico militar, que tuvieron entre sus víctimas a estudiantes secundarios que fueron detenidos el 19 de julio de ese año y permanecieron cautivos ilegalmente en la Delegación de la Policía Federal, donde también fueron torturados.

Los jóvenes eran militantes políticos que protestaban contra la dictadura de Jorge Rafael Videla, para lo cual distribuían panfletos que habían impreso con un mimeógrafo. La búsqueda de ese instrumento fue el eje de los interrogatorios, dado que la protesta era considerada un acto de "subversión", y por eso estos episodios se recuerdan como "La noche del Mimeógrafo".

LEER MÁS: Revocan la libertad condicional al represor José Darío Mazzaferri

La patota de Mazzaferri

Mazzaferri era quien comandaba la patota que se encargaba de secuestrar a los militantes y mantenerlos cautivos en la sede de la Policía Federal, donde él mismo se encargaba de someterlos a salvajes torturas. Además era él quien enseñaba a sus pares cómo usar la picana.

Al pedido de la Fiscalía Federal también se había sumado María Emma Bargagna, coordinadora del Registro de Únicas Víctimas (RUV), quien intervino bajo la figura de amicus curiae. En su argumentación, remarcó que Mazzaferri se profugó durante varios años -desde 2009 hasta diciembre del año 2013- antes de ser juzgado, prolongando el sufrimiento de las víctimas. Además, destacó que el condenado no ha mostrado arrepentimiento ni ha pedido perdón por los daños irreparables causados, cuestionando la verdadera "readaptación social" del ex policía.

libre José Darío Mazzaferri libertad condicional Entre Ríos
Noticias relacionadas
Un hombre de 51 años permanece internado en estado crítico tras sufrir gravísimas quemaduras.

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

ruta 18: chocaron dos vehiculos de frente y un hombre debio ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en san jose

Detuvieron a un sospechoso por el incendio de un patrullero en San José

Cerca de San Salvador, un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves.

San Salvador: un auto volcó en la ruta 18 y una mujer resultó con lesiones leves

Ver comentarios

Lo último

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

Ultimo Momento
El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

Tras los dichos de Jorge García Cuerva, Javier Milei dijo que es exagerado hablar de terrorismo en las redes

Tras los dichos de Jorge García Cuerva, Javier Milei dijo que es exagerado hablar de "terrorismo" en las redes

El futuro de la lechería: UNER impulsa la competitividad y la innovación en el sector productivo

El futuro de la lechería: UNER impulsa la competitividad y la innovación en el sector productivo

Policiales
El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Ubajay: perdió el control del auto e impactó contra un árbol y columna de energía

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Paraná: un hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y lucha por su vida 

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ruta 18: chocaron dos vehículos de frente y un hombre debió ser hospitalizado

Ovación
La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

La Provincia y la UER trabajarán en conjunto para potenciar entrenadores y jugadores

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

El Ogro Fabbiani dirigirá al campeón de Macedonia y jugará la Champions League

Dolor en Boca: murió el entrenador de arqueros Fernando Gayoso

Dolor en Boca: murió el entrenador de arqueros Fernando Gayoso

Liga Nacional: paranaenses, a un paso de la final

Liga Nacional: paranaenses, a un paso de la final

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

LPF: Oro Verde goleó y es puntero del Torneo Oficial

La provincia
El futuro de la lechería: UNER impulsa la competitividad y la innovación en el sector productivo

El futuro de la lechería: UNER impulsa la competitividad y la innovación en el sector productivo

Se liberó el tránsito en ruta 12 y puente Zárate - Brazo Largo

Se liberó el tránsito en ruta 12 y puente Zárate - Brazo Largo

Los gremios analizan la reforma jubilatoria enviada por Rogelio Frigerio

Los gremios analizan la reforma jubilatoria enviada por Rogelio Frigerio

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

El stock ganadero de Entre Ríos se mantiene estable con más de 4,3 millones de cabezas

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Joven vende limones para costear reemplazo de sus procesadores auditivos

Dejanos tu comentario