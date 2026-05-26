Paraná vivió un intenso movimiento turístico el fin de semana largo.

Desde la Municipalidad de Paraná informaron que durante el segundo fin de semana largo de mayo hubo un interesante movimiento turístico.

Impulsada por una cargada agenda recreativa y cultural, gestionada por la Municipalidad de Paraná junto al sector privado, la capital entrerriana registró una ocupación hotelera superior al 50% en el fin de semana largo en el marco de los 216 aniversarios de la Revolución de Mayo.

El impacto económico estimado en más de 1.238 millones de pesos contempló gastos vinculados al alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.

La movida turística en Paraná

“En un marco de retracción económica enorme, nuestra ciudad de Paraná avanza, propone y genera eventos que motivan el desplazamiento turístico de manera coordinada entre el sector público y privado”, destacó el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.

De acuerdo al relevamiento el pico de ocupación se registró el sábado 23 de mayo, con un 61%, mientras que el promedio general durante las tres jornadas alcanzó el 54,5%.

El informe indica además que las reservas crecieron en las últimas 48 y 72 horas previas al inicio del fin de semana largo, una modalidad que se viene consolidando en los últimos años, favorecida por la cercanía de Paraná con los principales centros emisores de turistas.

La capital entrerriana recibió principalmente visitantes provenientes de Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba y distintos puntos de Entre Ríos. Según la encuesta de perfil del visitante, los turistas destacaron especialmente el paisaje, la Costanera, el río, las propuestas gastronómicas, la variedad de actividades, la tranquilidad y la cordialidad de la ciudad.

En tanto que, entre las actividades más convocantes se destacaron Sabores del Litoral - Edición Patria, la Feria de Mayo, el Concurso de la Empanada de Pescado de Puerto Sánchez, el Paraná Bus Turístico, la Gala Artística Patria en el Teatro 3 de Febrero y el partido internacional de Súper Rugby Américas disputado en el Paraná Rowing Club, entre otras.

Además, hubo recorridos guiados, propuestas comerciales, actividades vinculadas al turismo de naturaleza y experiencias en viñedos y aldeas cercanas, consolidando a Paraná como una opción turística regional para escapadas de corta estadía.