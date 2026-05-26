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Papelón de San Lorenzo: perdió como local con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

San Lorenzo, que con un empate le alcanzaba para jugar un repechaje, cayó 1 a 0 ante el modesto equipo guaraní y se despidió del certamen.

26 de mayo 2026 · 23:39hs
San Lorenzo cayó de local ante Recoleta.

San Lorenzo cayó de local ante Recoleta.

San Lorenzo perdió 1-0 ante Deportivo Recoleta, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y quedó eliminado del certamen internacional. Allan Wlk, a los 37 minutos del primer tiempo, selló el resultado definitivo en el partido, aunque erró un penal al final del partido. Desde el momento de la apertura del marcador, el Ciclón fue superior en el juego pero jamás pudo concretar de cara al arco rival. Así, finalizó tercero en el grupo D, puesto al que llegó por una menor diferencia de gol (+1) en relación a Santos de Brasil (+2), al estar igualados en el criterio de desempate olímpico.

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