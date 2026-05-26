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Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

La víctima tenía el 90% del cuerpo comprometido y estaba internado en grave estado en el Hospital San Martín de Paraná desde el domingo. El deceso se produjo las últimas horas.

26 de mayo 2026 · 14:28hs
Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

Murió el hombre que había sufrido quemaduras en la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. La víctima tenía el 90% del cuerpo comprometido y estaba internado en grave estado en el Hospital San Martín desde el domingo a la noche.

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Fue identificado como Juan Hernán Duarte, de 51 años. El hecho sucedió alrededor de las 23, en calles María José Cocuzza y Carmen Salvay de Germano. El incidente ocurrió en circunstancias que se investigan pero, de acuerdo a los datos recabados por este medio, se trataría de un caso de autodeterminación. La víctima fue asistida de inmediato pero falleció las últimas horas.

Paraná Hombre
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