Murió el hombre que había sufrido quemaduras en la Plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná. La víctima tenía el 90% del cuerpo comprometido y estaba internado en grave estado en el Hospital San Martín desde el domingo a la noche.
Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras
La víctima tenía el 90% del cuerpo comprometido y estaba internado en grave estado en el Hospital San Martín de Paraná desde el domingo. El deceso se produjo las últimas horas.
26 de mayo 2026 · 14:28hs
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