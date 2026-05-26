Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

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Fue identificado como Juan Hernán Duarte, de 51 años. El hecho sucedió alrededor de las 23, en calles María José Cocuzza y Carmen Salvay de Germano. El incidente ocurrió en circunstancias que se investigan pero, de acuerdo a los datos recabados por este medio, se trataría de un caso de autodeterminación. La víctima fue asistida de inmediato pero falleció las últimas horas.