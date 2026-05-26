Docentes universitarios lanzaron 5 días de protesta por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Conadu confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades. Sostuvieron que el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento"

Conadu confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades. Sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario

Conadu confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades. Sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario

Conadu confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades. Sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada hace dos semanas, los gremios docentes iniciaron desde este martes un paro nacional de 5 días en las universidades públicas de todo el país. La medida de fuerza se da en medio de reclamos por la pérdida salarial acumulada durante el gobierno de Javier Milei, el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades nacionales. Desde la organización sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario" y señalaron que la sociedad ya se expresó de manera contundente en la movilización federal del pasado 12 de mayo. "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", afirmaron desde el sindicato.

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En la misma línea, la Conadu Histórica resolvió un paro nacional de toda la semana y destacó que la multitudinaria movilización universitaria fortaleció la decisión de profundizar el plan de lucha. "La extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias", señalaron en un comunicado.

Agdu Conadu Docentes Universitarios

En Entre Ríos

Los docentes universitarios entrerrianos nucleados en AGDU también realizarán una semana completa de paro, del 26 al 30 de mayo, en adhesión a la medida definida por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu. Según se denuncia desde el sector, los trabajadores docentes -que no tienen una paritaria desde octubre de 2024- sufrieron una caída del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero del 2026. En ese marco, graficaron que un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de 305.604 pesos.

Durante esta semana de protesta se desarrollarán jornadas de visibilización, clases públicas y acciones callejeras en distintas universidades del país. Además, Conadu impulsará una articulación de medidas con el Frente Sindical Universitario.