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General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

El accidente laboral ocurrió en un establecimiento de la zona rural de General Galarza. Otros dos trabajadores ingresaron heridos al hospital de la localidad.

26 de mayo 2026 · 18:41hs
Un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa en General Galarza. 

Un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa en General Galarza. 

Un accidente laboral en General Galarza dejó como saldo la muerte de un trabajador de 70 años que fue aplastado por un rollo de alfalfa en una granja ubicada en la zona rural.

LEER MÁS: Aranguren: murió un tropillero tras accidente laboral

El hecho en General Galarza

El hecho ocurrió en el establecimiento Don Enrique, situado sobre ruta nacional 12, a unos 16 kilómetros hacia el este por calle de ripio La Yangonea, en la zona rural de General Galarza, en el departamento Gualeguay.

El camión ardió en minutos, pese a la intervención de los Bomberos.

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Personal de la Comisaría 16 tomó intervención luego de ser alertado desde el Hospital Perú sobre el ingreso de tres hombres, uno de ellos sin signos vitales.

Al arribar al nosocomio, el médico de turno, Juan Martín Tafarel, informó a los efectivos policiales que la víctima fatal fue identificada como José Óscar Webert, de 70 años.

Los otros dos trabajadores que ingresaron al hospital presentaban heridas, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de sus lesiones. Las autoridades avanzaban con las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el fatal episodio.

General Galarza Trabajador Rollo de alfalfa
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