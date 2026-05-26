Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas.

En el Parque Islas y Canales Verdes en Entre Ríos fue escenario de un taller denominado Elementos para la Fiscalización y Control de Áreas Naturales Protegidas, centrado en la planificación estratégica de prevención, control y vigilancia para guardaparques.

La instancia de formación y entrenamiento fue organizada de manera conjunta por la organización WCS Argentina y la Intendencia del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay (Iycvru), dependiente de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Comprendió dos encuentros virtuales previos y cuatro jornadas presenciales desarrolladas del 19 al 22 de mayo inclusive en Colonia Elía.

El equipo de capacitadores estuvo liderado por el especialista costarricense Stanley Arguedas, junto a los guardaparques nacionales Emilio Daher, Matías Carpinetto y Víctor Sottero, referentes de vasta trayectoria en el manejo de áreas protegidas. El objetivo central fue unificar criterios operativos, dotar a los agentes de herramientas legales y tecnológicas actualizadas, y optimizar los protocolos de seguridad y vigilancia ambiental en el territorio.

Perfil federal y binacional

La actividad se destacó por contar con un perfil federal y binacional, promoviendo el intercambio de experiencias directamente aplicadas a los ecosistemas compartidos del Río Uruguay. El curso estuvo destinado principalmente al cuerpo de guardaparques del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay y del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (República Oriental del Uruguay). Asimismo, se sumó la experiencia de guardaparques de otras áreas protegidas de la región, como el Parque Nacional El Palmar, el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Natural Privada El Potrero y los Montes del Queguay del vecino país.

Asimismo, los guardaparques profundizaron en la introducción de herramientas digitales para el registro y sistematización de datos en campo. Se instruyó en el uso combinado de las plataformas Smart y EarthRanger, orientadas al registro preciso de patrullajes, la carga de datos georreferenciados y la visualización de eventos en tiempo real a través de formularios móviles.

Capacitación

Al mismo tiempo, la capacitación abordó un esquema integral de planificación espacial y temporal basado en un enfoque de amenazas (ocupaciones ilegales, caza furtiva y pesca ilegal). Un aspecto fundamental del taller fue el módulo de implementación enfocado en la interacción con actores locales bajo un enfoque de derechos y el abordaje constructivo de conflictos, contemplando actuaciones específicas ante la presencia de menores de edad y adultos mayores en el territorio.

Otro eje de los encuentros fue la vinculación directa con las fuerzas de seguridad y los organismos de justicia que intervienen ante infracciones en las áreas protegidas. En carácter de expositores, participaron representantes de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, la Fiscalía Federal y de la Dirección Legal de la Secretaría de Ambiente.