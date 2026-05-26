Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

En Entre Ríos, Guardaparques de Argentina y Uruguay participaron de jornadas sobre vigilancia, fiscalización y protección ambiental.

26 de mayo 2026 · 18:44hs
Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas.

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas.

En el Parque Islas y Canales Verdes en Entre Ríos fue escenario de un taller denominado Elementos para la Fiscalización y Control de Áreas Naturales Protegidas, centrado en la planificación estratégica de prevención, control y vigilancia para guardaparques.

LEER MÁS: Islote Curupí: biodiversidad y conservación en el corazón del Paraná

La instancia de formación y entrenamiento fue organizada de manera conjunta por la organización WCS Argentina y la Intendencia del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay (Iycvru), dependiente de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Comprendió dos encuentros virtuales previos y cuatro jornadas presenciales desarrolladas del 19 al 22 de mayo inclusive en Colonia Elía.

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos.

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Roncaglia confirmó que Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata.

Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

El equipo de capacitadores estuvo liderado por el especialista costarricense Stanley Arguedas, junto a los guardaparques nacionales Emilio Daher, Matías Carpinetto y Víctor Sottero, referentes de vasta trayectoria en el manejo de áreas protegidas. El objetivo central fue unificar criterios operativos, dotar a los agentes de herramientas legales y tecnológicas actualizadas, y optimizar los protocolos de seguridad y vigilancia ambiental en el territorio.

Perfil federal y binacional

La actividad se destacó por contar con un perfil federal y binacional, promoviendo el intercambio de experiencias directamente aplicadas a los ecosistemas compartidos del Río Uruguay. El curso estuvo destinado principalmente al cuerpo de guardaparques del Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay y del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay (República Oriental del Uruguay). Asimismo, se sumó la experiencia de guardaparques de otras áreas protegidas de la región, como el Parque Nacional El Palmar, el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Natural Privada El Potrero y los Montes del Queguay del vecino país.

Asimismo, los guardaparques profundizaron en la introducción de herramientas digitales para el registro y sistematización de datos en campo. Se instruyó en el uso combinado de las plataformas Smart y EarthRanger, orientadas al registro preciso de patrullajes, la carga de datos georreferenciados y la visualización de eventos en tiempo real a través de formularios móviles.

Capacitación

Al mismo tiempo, la capacitación abordó un esquema integral de planificación espacial y temporal basado en un enfoque de amenazas (ocupaciones ilegales, caza furtiva y pesca ilegal). Un aspecto fundamental del taller fue el módulo de implementación enfocado en la interacción con actores locales bajo un enfoque de derechos y el abordaje constructivo de conflictos, contemplando actuaciones específicas ante la presencia de menores de edad y adultos mayores en el territorio.

Otro eje de los encuentros fue la vinculación directa con las fuerzas de seguridad y los organismos de justicia que intervienen ante infracciones en las áreas protegidas. En carácter de expositores, participaron representantes de la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, la Fiscalía Federal y de la Dirección Legal de la Secretaría de Ambiente.

Entre Ríos Áreas Naturales Protegidas Guardaparques
Noticias relacionadas
Según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja.

Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

El recorte de retenciones al trigo mejora márgenes, pero no alcanza para cubrir costos promedio.

El recorte de retenciones al trigo mejora márgenes, pero no alcanza para cubrir costos promedio

Un día de película continúa recorriendo escuelas rurales entrerrianas con actividades audiovisuales, sonoras y artísticas

"Un día de película" llegó a una escuela rural de Victoria

José Darío Mazzaferri.

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

Ver comentarios

Lo último

Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Ultimo Momento
Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Simón Volcoff, el Pirata que analizó a Belgrano campeón

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Policiales
Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

Investigan si fue intencional el incendio de un camión estacionado

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

General Galarza: un trabajador murió tras aplastado por un rollo de alfalfa

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

Paraná: falleció el hombre que había sufrido quemaduras

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

El represor José Darío Mazzaferri seguirá libre

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Condenan a una pareja que recibió más de 6 kilos de marihuana en una encomienda

Ovación
Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Olas de tres metros y un torneazo de surf que coronó a los campeones argentinos

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Talleres gritó campeón en la Copa Revolución de Cadetes de sóftbol

Franco Riva se ilusiona tras el segundo puesto en Salta

Franco Riva se ilusiona tras el segundo puesto en Salta

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

APB: se inicia la fecha 12 del Torneo Apertura

La provincia
Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Entre Ríos fortalece la gestión de las áreas naturales protegidas

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

Dejanos tu comentario