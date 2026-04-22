Causa Cuadernos: otro empresario afirmó que mintió para evitar ir a prisión

El empresario Guillermo Escolar aseguró que mintió en la etapa investigativa para evitar la cárcel. Su declaración en el juicio fue en línea a lo que dijo días atrás un entrerriano.

La causa Cuadernos sumó este martes un nuevo capítulo en el marco del juicio que investiga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo. Guillermo Escolar, geólogo y extitular de una empresa dedicada a señalización y demarcación de rutas, afirmó haber falseado su testimonio como un mecanismo para evitar la cárcel ante las presiones en el juzgado de Claudio Bonadío. "Fue totalmente bajo coacción", denunció. Al igual que el entrerriano Daniel Pitón y el empresario Mario Rovella, también declaró que dejó asentado ante un escribano que se vio obligado a mentir.

El exdirectivo de la firma Cleanosol Argentina S.A. negó ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero tener conocimiento de la existencia de un entramado de corrupción y argumentó que su declaración previa fue "un invento" para evitar la prisión. "Habíamos dicho lo que querían escuchar para no quedar detenidos", dijo y aseguró que lo que vivieron aquellos días en sede judicial "fue bastante grave".

Junto a su abogado, Escolar hizo una reconstrucción de los hechos, habló de la relación del dueño de la compañía, Oscar Sansiseña, con el financista Ernesto Clarens, y de las presiones que recibieron otros imputados para confesar hechos inexistentes. En ese sentido, citó el caso de Hugo Dragonetti y Norberto Ardisone, quienes, según dijo, sufrieron coacciones para declarar en sintonía con las versiones que pretendía imponer el juzgado.

"Primero metieron preso a Dragonetti, tras romperle toda la casa. El miércoles 27 de febrero, amplía su declaración y dice todo lo que el juez quería escuchar y se va a su casa. Mágicamente dejó de ser un delincuente peligroso", dijo y luego recordó: "El lunes 25 declara Dalla Tea, niega los pagos y queda detenido. El 26 declara Ardisone, niega los pagos y queda detenido".

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En el marco de su indagatoria, Escolar contó uno de los mecanismos utilizados por el juzgado para coaccionar a los declarantes. "Un día, estaba mi abogado defensor con otro abogado. Era el día que Dragonetti declaró de nuevo en esta causa. Pasaron dos horas y no empezaba la declaración. De repente se abre la puerta y aparece Dragonetti con esposas, casco, etc., y lo sientan ahí, al lado de todos los que iban a declarar", dijo y aseguró que fue un mensaje que "todos entendieron" porque "empezaron a declarar".

Defensas piden denunciar a Carlos Stornelli por presunta coacción

Ante los jueces, el geólogo afirmó que pese a no haber pruebas en su contra ni en contra de Sansiseña, se vieron obligados a admitir los delitos, lo que les valió ser acusados por asociación ilícita por 54 presuntos pagos de cohecho, por lo cual el juzgado les trazó un embargo de u$s26 millones. Recién en la instancia superior, la Cámara retiró la imputación por asociación ilícita y el embargo fue reducido.

Luego de haber falseado su testimonio para evitar la prisión, Escolar y Sansiseña quisieron dejar asentado ante escribano lo sucedido. "Fuimos a una escribanía a declarar la verdad de los hechos", afirmó y ante los jueces, procedió a leer el escrito. "Habíamos dicho lo que querían escuchar para no quedar detenidos. Armamos un invento para no quedar detenidos", aseguró y reafirmó: "Obviamente negamos lo que declaramos en su momento en esta causa, fue totalmente bajo coacción".

Ante lo sucedido, las defensas solicitaron "extraer testimonios", es decir, formular una denuncia por supuesta coacción contra el fiscal federal Carlos Stornelli.

Más temprano, el empresario Mario Rovella declaró este martes que dejó asentado por escribano que se vio obligado bajo “coacción psicológica” a mentir. “Van a advertir una contradicción entre lo que declaré en marzo del 2019 y lo que van a escuchar ahora”, inició su declaración ante el tribunal. En esa línea aseguró que nunca, bajó ningún concepto, le entregó dinero al financista Ernesto Clarens. “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Si no aceptaba me detenían”, completó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7.

En otro tramo de su exposición, habló sobre la relación entre la empresa constructora y Vialidad y recordó que fue sobreseído de todos los juicios que se iniciaron en San Luis. “Rovella Carranza nunca tuvo un beneficio de parte de Vialidad Nacional”, recalcó, según consignó Ámbito Financiero.

Oscar Centeno.jpeg Causa Cuadernos: indagan a Oscar Centeno y ex funcionarios clave.

La declaración del entrerriano Pitón

No es la primera vez que un empresario asegura que se vio obligado a mentir para ingresar en el régimen del arrepentido. La semana pasada lo hizo Daniel Pitón, quien reveló fue inducido a incorporar en su testimonio referencias a supuestos pagos que nunca existieron. Pero la novedad en esta oportunidad es que Rovella, un día antes de ir a la justicia, dejó asentando en una escribanía que su declaración no sería veraz y que se vio obligado a hacerlo.

Durante su exposición, Pitón relató que desde hacía tiempo buscaba declarar para explicar las circunstancias en las que prestó testimonio en la instrucción. Según reconstruyó, al momento de ser citado junto a su hermano José Luis, entonces presidente de la empresa familiar, la defensa no contaba todavía con las pruebas de la imputación. En ese contexto, describió un clima de temor entre los empresarios convocados a Comodoro Py, quienes, dijo, llegaban con “los mismos miedos e incertidumbre” ante la posibilidad de quedar detenidos ese mismo día. "Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos", remarcó.