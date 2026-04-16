Causa Cuadernos: el empresario entrerriano Daniel Pitón aseguró que mintió "para no ir preso"

Daniel Pitón negó haber entregado dinero a Ernesto Clarens en una etapa del juicio marcada por la falta de testimonios y la reciente abstención de Mario José Maxit

En una nueva jornada del juicio oral por la causa Cuadernos, el empresario Daniel Pitón, integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A. y uno de los representantes del empresariado de Entre Ríos involucrados en el expediente, rompió el silencio ante el Tribunal Oral Federal 7. Durante su exposición, Pitón aseguró que sus declaraciones previas durante la etapa de instrucción no fueron veraces: “Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos”, sentenció.

El empresario, de 60 años, está acusado como coautor de cohecho activo en el marco de la investigación sobre un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015. Pitón explicó que, junto a su hermano (entonces presidente de la empresa), presentaron inicialmente un escrito "sin mentir", pero que tras la advertencia de su abogado de que eso no sería suficiente para evitar la detención, optó por declarar en un sentido que, según afirma hoy, “no refleja la verdad”.

Causa cuadernos empresarios entrerrianos Empresarios entrerrianos indagados en el juicio por la causa Cuadernos: Daniel Pitón, Gabriel Losi y Mario Maxit. Fiscalía les endilga haber participado en un sistema de sobornos.

Desmentida sobre pagos a Ernesto Clarens

Pitón también se refirió al financista Ernesto Clarens, quien en su rol de arrepentido había entregado una lista de supuestos empresarios pagadores de retornos. El empresario reconoció haber contactado a Clarens únicamente para intentar agilizar pagos atrasados de certificados de obra, pero negó cualquier entrega de dinero. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó ante los jueces.

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Según su relato, rechazó diversas ofertas de servicios financieros y alquiler de equipos que el financista le propuso en su oficina.

Contexto de abstenciones en el juicio

La declaración de Pitón se dio en una audiencia donde volvió a predominar el silencio de los imputados. Siguiendo la tendencia de la estrategia defensiva, cabe destacar que el pasado 9 de abril se produjo la abstención de declarar el empresario entrerriano Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.) durante su indagatoria en el juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de Buenos Aires.

El 9 de abril Maxit evitó hacer uso de la palabra y responder preguntas a fiscales y defensores. Al entrerriano la Fiscalía le endilga el delito de partícipe necesario de un cohecho activo. Además de Maxit, también optaron por no prestar declaración indagatoria los empresarios Alberto Ángel Padoán, Miguel Ángel Marconi y César Arturo de Goycoechea, junto al exfuncionario de Vialidad Sergio Hernán Pasacantando.

En contraste, durante la misma jornada sí declararon los exfuncionarios Omar Periotti y Sergio Férgola, junto al empresario Rubén David Aranda. Con matices, los tres coincidieron en una línea defensiva: “No estoy en los cuadernos”.

El juicio, que tiene entre sus 86 acusados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, continuará el próximo martes 21 de abril

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