Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: las ventas en supermercados mayoristas cayeron por sexto mes consecutivo

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar retrocesos en septiembre, según los informes difundidos por el Indec.

27 de noviembre 2025 · 20:51hs
Según el Indec

Según el Indec, las ventas en supermercados mayoristas volvieron a mostrar retrocesos en septiembre.

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a mostrar retrocesos durante septiembre, según los informes difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ambos casos, los datos reflejan caídas interanuales, lo que confirma que el consumo masivo atraviesa un nuevo período de enfriamiento.

LEER MÁS: Supermercados mayoristas arrancan semana de descuentos con el Black Week

Detalles brindados por el Indec

En el caso de los supermercados, el organismo estadístico informó que las ventas a precios constantes registraron en el noveno mes del año una disminución de 0,8% interanual. Además, el indicador desestacionalizado mostró una baja de 0,2% respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo también cayó 0,4% mensual.

El Indec a cargo e marco Lavagna corrigió sin explicaciones los dos meses previos del índice de actividad económica y evitó la recesión técnica.

Indec: denuncian modificaciones en el índice de actividad económica

Para el Indec: la actividad económica subió en septiembre. 

Indec: la actividad económica subió en septiembre: los números, sector por sector

En cuanto al acumulado de los primeros nueve meses del año, el Indec destacó que las ventas reales presentan todavía un saldo positivo de 2,7% frente al mismo período de 2024. Sin embargo, la desaceleración en los últimos meses comenzó a erosionar ese crecimiento.

En valores corrientes -es decir, sin ajustar por inflación- las ventas en supermercados totalizaron $1.962.362 millones, con un avance de 23,8% interanual. Esta suba responde en gran medida al incremento de precios, ya que la variación real mostró un retroceso.

Entre los rubros con mayores aumentos nominales, el informe resaltó a “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con un crecimiento de 53,4%; seguido por “Carnes”, con 45,2%; y “Alimentos preparados y rotisería”, con 35,2%. Los artículos de “Almacén”, que representan el 28,1% de la facturación total, se incrementaron 24,2% interanual.

En cuanto al comportamiento por medios de pago, las compras con tarjeta de crédito concentraron el 44,1% del total, con ventas por $865.406 millones, lo que representa una variación de 20,5% interanual.

Le siguieron las tarjetas de débito (26,4% del total, 21,6% interanual) y el efectivo (16,2%, 17,5%). Por otra parte, los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales, QR y vales, aumentaron 53,2%, con $260.981 millones, siendo el segmento de mayor dinamismo nominal.

Más datos

Las ventas presenciales en salones de ventas representaron el 96,5% del total, con $1.894.031 millones y un alza nominal de 23,4%. Las compras online avanzaron 34,8%, aunque se participación se mantuvo en niveles bajos: 3,5%.

A nivel jurisdiccional, los mayores incrementos nominales se registraron en Catamarca (35,3%), Neuquén (30,4%), Río Negro (29,8%), Resto de Buenos Aires (27,8%) y Tierra del Fuego (27,1%). La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, mostró una suba nominal de 25,4%.

Caída en autoservicios mayoristas

El enfriamiento del consumo también se reflejó en los autoservicios mayoristas. Según el Indec, las ventas a precios constantes registraron en septiembre una disminución de 13,1% interanual, un retroceso considerablemente más profundo que el observado en los establecimientos minoristas. La serie desestacionalizada mostró una baja mensual de 5,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo cayó 1,5%.

En valores corrientes, las ventas mayoristas sumaron $287.852 millones, lo que implicó un incremento nominal de 7,9% frente a septiembre del año pasado. Entre los rubros con mayores subas se destacaron “Carnes”, con un alza de 29,9%; “Panadería”, con 15,6%; “Bebidas”, con 13,3%; y “Almacén”, con 12,4%.

En contraste, se registraron caídas nominales en “Electrónicos y artículos para el hogar” (-18,7%) y en “Artículos de limpieza y perfumería” (-0,4%).

En el desglose por medios de pago, las operaciones abonadas con “otros medios” —como billeteras virtuales, QR o vales— crecieron 62,5% interanual, alcanzando una participación del 32,9% sobre el total. Las compras con tarjeta de crédito avanzaron 2,4%, mientras que las realizadas en efectivo y con tarjeta de débito retrocedieron 6,8% y 21,2%, respectivamente.

Las ventas nominales cayeron 11,4% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero crecieron 2,2% en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 13,1% en el resto del país.

Indec supermercados mayoristas ventas
Noticias relacionadas
El Indec informó que el índice de precios mayoristas aumentó 1,1% el mes pasado. 

Indec: la inflación mayorista registró una leve suba en octubre

Volkswagen Argentina convocó a más de 55.000 clientes que aún no pasaron a verificar desperfectos en airbag del conducto. Los modelos de los autos afectados

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

El Gobierno lanza una fuerte quita de subsidios desde enero con reemplazo de Niveles N1, N2 y N3 por solo dos categorías: hogares con y sin subsidio.

Tarifas de luz y gas: menos subsidios y aumentos en 2026

Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. Un trabajo de la central industrial revela que en octubre empeoraron los índices.

UIA estima que la industria registra baja de 2% interacual

Ver comentarios

Lo último

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

Ultimo Momento
Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Senado: juran los senadores electos, menos Lorena Villaverde

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los países del tercer mundo

Donald Trump anunció que suspenderá la migración de los "países del tercer mundo"

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

INTA: trabajadores denuncian desguace y inminentes despidos

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Volkswagen revisa más de 55.000 autos por el airbag

Policiales
Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

Un incendio arrasó con galpón y dos camionetas de Vialidad en Alcaraz

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

San Benito: discutía con su pareja y terminó arrestado con un revólver

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Micaela García: la Procuración rechaza el intento de Néstor Pavón de frenar el nuevo juicio

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Ovación
Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

Juan Mesaglio se alista para un cruce cargado de emoción

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

AFA suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Argentinos tiene a sus tres arqueros lesionados y un juvenil podría debutar contra Boca

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

Torneo Clausura: árbitros designados para los cuartos de final

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La última velada del año en Paraná tiene su programación

La provincia
Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos mostró su propuesta turística, cultural y productiva

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

Entre Ríos: departamentos bajo alerta por lluvias y tormentas para el fin de semana

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

El PJ separó de sus cargos a Carolina Gaillard y Carina Domínguez

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

Colón es sede del 1° Encuentro Nacional de Protección para Mujeres en Situación de Violencias

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Dejanos tu comentario