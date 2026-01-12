Calendario Anses: esta semana se pagan jubilaciones, pensiones, la AUH y otras prestaciones

Continúa esta semana el pago de jubilaciones mínimas, AUH, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones correspondientes a enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el pago de las prestaciones sociales de enero 2026, de acuerdo al calendario oficial vigente. Entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero se abonarán jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y sociales, y Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros beneficios.

Durante este período se pagan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Pensiones No Contributivas, y las asignaciones por Prenatal y Maternidad.

Cabe recordar que en enero las prestaciones sociales de Anses reciben un aumento del 2,47%, en línea con la inflación registrada en noviembre. El reajuste se aplica de manera mensual y se calcula con dos decimales, lo que determina el valor exacto actualizado de cada beneficio.

Calendario de pagos del 12 al 16 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 1: lunes 12

DNI terminados en 2: martes 13

DNI terminados en 3: miércoles 14

DNI terminados en 4: jueves 15

DNI terminados en 5: viernes 16

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 1: lunes 12

DNI terminados en 2: martes 13

DNI terminados en 3: miércoles 14

DNI terminados en 4: jueves 15

DNI terminados en 5: viernes 16

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 12

DNI terminados en 1: martes 13

DNI terminados en 2: miércoles 14

DNI terminados en 3: jueves 15

DNI terminados en 4: viernes 16

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14

DNI terminados en 2 y 3: jueves 15

DNI terminados en 4 y 5: viernes 16

Asignaciones de Pago Único

(matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12

DNI terminados en 4 y 5: martes 13

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Cómo saber si corresponde cobrar una prestación

Las personas que perciben beneficios de Anses pueden consultar fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo. Para hacerlo, deben:

Ingresar al sitio web de Anses

Completar el formulario con el número de CUIL o beneficio

Hacer clic en “Consulta”

El sistema informará si corresponde un pago y detallará la fecha y el lugar asignado para el cobro.