La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La presidente María del Carmen Martí denunció públicamente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún adeuda el dinero correspondientes a la recaudación.

11 de enero 2026 · 19:08hs
Chiqui Tapia

Chiqui Tapia, presidente de la  AFA, nuevamente apuntado.

La presidenta de la cooperadora del Hospital Interzonal Dr. José Penna de la ciudad de Bahía Blanca, María del Carmen Martí, denunció públicamente que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún adeuda 108 millones de pesos correspondientes a la recaudación del amistoso benéfico disputado en marzo de 2025 en el estadio de Huracán, en el que la Selección Argentina enfrentó al combinado Sub 20.

El encuentro fue anunciado oficialmente como un partido solidario, destinado a recaudar fondos para el hospital bahiense, que había sufrido graves daños estructurales a raíz del fuerte temporal que afectó a la ciudad. En ese contexto, desde la dirigencia encabezada por Claudio Chiqui Tapia se comunicó que la totalidad de lo recaudado sería donada a la institución sanitaria.

El nuevo logo de la Liga Profesional de Fútbol.

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

La Justicia habilitó la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Sin embargo, según reveló Martí en declaraciones a Radio con Vos, la cifra final transferida no coincide con el monto informado públicamente. “Nos dijeron que se habían recaudado 701 millones de pesos. Nosotros recibimos 593 millones. Faltan 108 millones”, expresó la titular de la cooperadora, quien remarcó la necesidad de contar con documentación clara y precisa sobre el destino del dinero.

De acuerdo a lo señalado por Martí, el carácter solidario del evento implicó que todos los actores involucrados en la organización del partido trabajaran ad honorem, sin cobrar honorarios ni costos operativos. “Eso significó que todos los que ayudaron a que se llevara a cabo no cobraron por su actividad”, explicó, reforzando el reclamo por la diferencia detectada en los fondos recibidos.

La presidenta de la cooperadora sostuvo además que, pese a los reiterados intentos de contacto con la AFA para obtener explicaciones, no han recibido respuestas concretas. “Nos dicen ‘nos vamos a ocupar’, pero pasó un montón de tiempo y nadie contestó nada. Aunque sea, una nota para justificar por qué no tenemos esos 108 millones”, afirmó.

En ese sentido, Martí subrayó que la cooperadora del Hospital Penna está obligada a mantener registros contables transparentes y debidamente documentados, razón por la cual el faltante debe quedar asentado formalmente. “Si no lo van a devolver, que hagan una nota diciendo que se lo quedaron y no lo van a devolver. En la cooperadora tiene que quedar en actas qué es lo que pasó con esos 108 millones”, enfatizó.

A pesar de la gravedad de la situación, la dirigente aclaró que no recurrirán a la vía judicial para exigir el pago de la suma adeudada. “Nosotros valoramos la ayuda que nos dieron los futbolistas, que donaron su participación para mejorar las condiciones del hospital, pero queremos dejar esto en limpio. Es un problema que tiene que resolver la AFA para que las cuentas queden claras”, concluyó.

Reclamo a AFA

El reclamo genera repercusión en el ámbito deportivo y social, al tratarse de un evento promocionado como solidario y transparente, destinado a una institución clave para la salud pública de Bahía Blanca. Mientras tanto, la cooperadora del Hospital Penna espera una respuesta oficial de la AFA que permita esclarecer el destino de los fondos y cerrar un capítulo que, aseguran, no busca confrontación, sino claridad administrativa y respeto por la finalidad solidaria del evento.

Un nuevo frente de tormenta para la dirigencia de AFA, que tiene como principal apuntado a Claudio Tapia.

