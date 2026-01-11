La Fiesta de la Playa reúne a multitud en Villa Urquiza, en una nueva edición del encuentro que convoca todos los veranos. Desde el arranque, DJ Pachi le puso ritmo a la tarde haciendo vibrar el Balneario Municipal, mientras la gente disfruta del río Paraná.
Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa
11 de enero 2026 · 19:56hs
También ya actuaron las chicas de División-X, mientras que la gente esperar por disfrutar de Gabi Isasi, Enzo Barzola, La Contra y The La Planta.
La edición número 26 se disfruta con todo en Villa Urquiza. Miles de personas, sobre todos jóvenes, bailan y se refrescan en el río Paraná.
La propuesta también incluye una variada gastronomía en el playón de ingreso al puerto, pero sin dudas que lo mejor está en la zona del balneario.