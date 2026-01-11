La crecida del río Uruguay cubre actualmente la muralla de Stella Maris, ubicada en el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay, donde además se registra una fuerte correntada que pasa por encima de la estructura.
Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río
11 de enero 2026 · 16:32hs
Pese a las condiciones de riesgo, algunos imprudentes transitan sobre las grandes piedras que conforman la muralla, sin visibilidad y expuestos al arrastre del agua.
Concepción del Uruguay: preocupación por la falta de control en la muralla de Stella Maris
La situación es advertida principalmente por navegantes que circulan por la zona, mientras que no se observa control que impida el acceso al lugar. Ante este escenario, se espera la intervención de las autoridades competentes para prevenir posibles accidentes.