Cruzando el Charco vuelve a Santa Fe con un show en HUB

Cruzando el Charco regresará a Santa Fe luego de un año de intensa actividad y se presentará el sábado 7 de marzo, a las 21, en HUB

12 de enero 2026 · 14:08hs
Cruzando el Charco regresará a Santa Fe luego de un año de intensa actividad y se presentará el sábado 7 de marzo, a las 21, en HUB (25 de Mayo 3428). Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en distintos puntos físicos de la región.

El show marcará un nuevo encuentro con el público local tras un 2025 histórico para la banda, que incluyó más de 90 recitales en 15 países y la despedida del álbum Esencia con una presentación destacada en el Movistar Arena. En esta fecha en Santa Fe, el grupo volverá a desplegar una propuesta que combina la sensibilidad de las canciones de Francisco Lago con la fuerza colectiva de una banda que atraviesa géneros y emociones.

Durante 2025, Cruzando el Charco llevó su música fuera del país con el Esencia Tour Europa, una gira que recorrió siete países —España, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Francia, Holanda y Alemania— con 11 conciertos. Ese recorrido internacional consolidó al grupo como una de las bandas argentinas con mayor actividad en vivo, reconocida por su versatilidad musical y por el vínculo sostenido con su público.

El disco reúne canciones que van desde baladas intimistas hasta pasajes de rock más directo, y cuenta con colaboraciones de Chano, Nahuel Pennisi, La K’onga, Facu Soto y Gustavo Cordera. En poco tiempo, el material tuvo una amplia repercusión y acompañó el crecimiento del grupo en escenarios de todo el país y del exterior.

Puntos de venta físicos

Tribus Club de Arte – República de Siria 3572

Credife Santa Fe – 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe – San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle – Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé – Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera – Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná – Urquiza 1031

Terco Tour Paraná – 25 de Mayo 453

Venta online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica: 0342-155-764161

