Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale hubo 60 ganadores, cuatro de ellos son de Entre Ríos.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 60 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $6.512.355,45.

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: el 15-14-28-17-34-32. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $4.823.946.064.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-45-10-01-22-06. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 27-31-42-33-35-13. Aquí tampoco hubo apostadores afortunados, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.868.019.131.

Por último, en el Siempre Sale hubo 60 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 06-07-17-04-19-35. Cobrarán cada uno $6.512.355,45. Cuatro son de Entre Ríos.