Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale hubo 60 ganadores, cuatro de ellos son de Entre Ríos.

11 de enero 2026 · 21:44hs
Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 60 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $6.512.355,45.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Todos los sorteos del Quini 6

En el Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: el 15-14-28-17-34-32. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $4.823.946.064.

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025.

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-45-10-01-22-06. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y para el próximo se acumulan $780.000.000.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los siguientes números: 27-31-42-33-35-13. Aquí tampoco hubo apostadores afortunados, por lo que en el próximo pozo se acumulan $3.868.019.131.

Por último, en el Siempre Sale hubo 60 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 06-07-17-04-19-35. Cobrarán cada uno $6.512.355,45. Cuatro son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale Entre Ríos
Noticias relacionadas
Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5,2% interanual.

Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5,2% interanual

Según el Indec, la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017.

Indec: revelan que la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años.

Fin de una era: Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años

En Santa Fe una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes. 

Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ultimo Momento
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Policiales
Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ovación
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

La provincia
Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Dejanos tu comentario